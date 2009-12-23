最新のCASAニュース
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イームズ夫妻の生涯辿る展覧会「essential EAMES」公開 イームズカフェも特別営業
アメリカのデザイナー夫妻チャールズ&レイ・イームズの生涯を辿…
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「こけし」で身体を鍛える！ ユニーク雑貨
寒い季節、外に出るのが面倒になり、どうしても運動不足になってしま…
Nicheee!
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こんな男は絶対イヤ! 女が嫌う男性の行動5選
男性諸氏! 今日もモテてますか？もうモテてモテてしょうがない。俺の…
clicccar（クリッカー）
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ギルトがインテリア分野に進出 ライフスタイル提案型サイトにリニューアル
日本最大級の会員制ファミリーセール・サイト「ギルト」が、5月16日…
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謎の円盤襲来！マンションを要塞に敵と戦え
エーエルジェイ（東京・新宿区）は、iPhone・Android向けアプリ「ドリ…
J-CASTトレンド
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羽生が教える「将棋」初歩の初歩
マイナビは、2011年12月16日に『羽生善治の将棋入門』（発行：日本将…
J-CASTトレンド
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100冊限定 グラフィックデザイナーのスケッチ集、モレスキンから
イタリア環境基金（FAI）と手帳ブランドのモレスキンは、2011年11月10…
J-CASTトレンド
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日本初上陸 未完のモーツァルト肖像画
第一生命保険は、創業110周年を記念して「モーツァルトの顔〜18世紀の…
J-CASTトレンド
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OZONEの秋、最新デザインから暮らしの提案まで幅広く
東京・新宿のリビングデザインセンターOZONEでは、秋に向けてデザイン…
J-CASTトレンド
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責任を果たさずして天職は見つからない！／寺西 隆行
天職を探すためにコロコロと仕事を変える…変える、という所作自体が…
INSIGHT NOW!
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ロボット掃除機「ルンバ」に日本の住環境に適応した新シリーズ、10月から発売
2002年に登場したロボット掃除機「ルンバ」。毎年のようにバージョン…
GIGAZINE（ギガジン）
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東京電力が大リストラで不動産を大量放出 極秘入手！東電グループ保有の全126物件
福島第一原子力発電所事故の損害賠償をめぐり、大規模なリストラを迫…
ダイヤモンド・オンライン
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マンション選びに新基準！東京・南千住に「時間を創る」マンション誕生
東京スカイツリーの建設など、墨田区や荒川区とい…
J-CASTトレンド
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「RUGBY（ラグビー）」 キャットストリートに初上陸
2010年秋に「Polo Ralph Lauren（ポロ ラルフ ローレン）」がニュー…
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レイバンの新作は８０年代ポップ一色
「Ray-Ban（レイバン）」の新コレクション「Rare Print（レア プリ…
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新コレクションで″間伐材″を使用 カリモク
カリモクが、"間伐材（かんばつざい）"を使用した新コレクション「K…
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ファッションデザイナーが手がけるインテリアデザインの新プロジェクト「PROVOKE」始動
ファションデザイナーがインテリアデザインを手がける新しいプロジ…
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現代アートを再考する2日間、「G-tokyo 2010」開催
東京発コンテンポラリーアートフェア「G-tokyo ２０１０」が、六本…
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「エレメント 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界」で建築に触れる
構造デザイナーとして名高いセシル・バルモンド氏が手がける「エレ…
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550万円の戸建て住宅、10プランに拡充
アキュラホームは、2009年4月に発売した、本体価格…
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