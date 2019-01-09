南野、堂安、大迫らが先発入り！ 日本代表がアジアカップ初戦へ挑む
9日にAFCアジアカップUAE2019のグループステージ初戦でトルクメニスタン代表と対戦する日本代表がスターティングメンバーを発表した。
日本代表とトルクメニスタン代表は今回が初対戦となる。試合は日本時間20：00キックオフ予定で、テレビ朝日系列、NHK BS1にて生中継される。
■日本代表 トルクメニスタン戦スタメン
▼GK
12 権田修一（サガン鳥栖）
▼DF
19 酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
20 槙野智章（浦和レッズ）
22 吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
5 長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
16 冨安健洋（シント・トロイデン／ベルギー）
▼MF
7 柴崎岳（ヘタフェ／スペイン）
21 堂安律（フローニンゲン／オランダ）
9 南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
8 原口元気（ハノーファー／ドイツ）
▼FW
15 大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）
□控えメンバー
▽GK
1 東口順昭（ガンバ大阪）
23 シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）
▽DF
2 三浦弦太（ガンバ大阪）
3 室屋成（FC東京）
4 佐々木翔（サンフレッチェ広島）
18 塩谷司（アル・アイン／UAE）
▽MF
6 遠藤航（シント・トロイデン／ベルギー）
10 乾貴士（ベティス／スペイン）
14 伊東純也（柏レイソル）
17 青山敏弘（サンフレッチェ広島）
▽FW
11 北川航也（清水エスパルス）
13 武藤嘉紀（ニューカッスル／イングランド）
日本代表とトルクメニスタン代表は今回が初対戦となる。試合は日本時間20：00キックオフ予定で、テレビ朝日系列、NHK BS1にて生中継される。
■日本代表 トルクメニスタン戦スタメン
▼GK
12 権田修一（サガン鳥栖）
▼DF
19 酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
20 槙野智章（浦和レッズ）
22 吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
5 長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
16 冨安健洋（シント・トロイデン／ベルギー）
▼MF
7 柴崎岳（ヘタフェ／スペイン）
21 堂安律（フローニンゲン／オランダ）
9 南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
8 原口元気（ハノーファー／ドイツ）
▼FW
15 大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）
□控えメンバー
▽GK
1 東口順昭（ガンバ大阪）
23 シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）
▽DF
2 三浦弦太（ガンバ大阪）
3 室屋成（FC東京）
4 佐々木翔（サンフレッチェ広島）
18 塩谷司（アル・アイン／UAE）
▽MF
6 遠藤航（シント・トロイデン／ベルギー）
10 乾貴士（ベティス／スペイン）
14 伊東純也（柏レイソル）
17 青山敏弘（サンフレッチェ広島）
▽FW
11 北川航也（清水エスパルス）
13 武藤嘉紀（ニューカッスル／イングランド）