½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿ºî²È¡¦²µÉðÍÎ¶©»á¡Ê£´£¸¡Ë¤ÎºÆ½ÐÇÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£²µÉð»á¤Ï£³£°Æü¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾ÀþÅìÍÛÄ®±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¹Ô¤­¸ò¤¦¶èÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢ÂçÊÑ¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢Æ±ÊäÁª¤ÇÍîÁª¤·¤¿¿ÜÆ£¸µµ¤»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬³Æ¿Ø±Ä¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤Î¤¿¤á¶öÁ³ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã