セブン-イレブンで、今日から4日間限定「おにぎり100円セール」実施です!

160円(税込)未満のおにぎり・寿司が100円(税込)、160円(税込)以上は150円(税込)になります。

いつもはちょっと遠慮してしまう高めの具材も試せるチャンスですよ!

おにぎり100円セール

セール期間:2017年7月7日(金)〜7月10日(月)

対象商品:

セブン‐イレブンで販売している対象のおにぎり・寿司。

・税込160円(税抜149円)未満の商品が、税込100円(税抜93円)

・税込160円(税抜149円)以上の商品は、税込150円(税抜139円)

※パックおむすび・寿司とおにぎり形態のいなり寿司、押し寿司は対象です。

詳細は公式サイトで

→おにぎり・寿司税込100円|セブン‐イレブン〜近くて便利〜

公式アプリもチェック

セブン-イレブンの公式アプリでは、最新情報やキャンペーン情報を見ることができます。近くのお店を検索することもできて便利ですよ。





