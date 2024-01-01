安住紳一郎アナが結婚
『安住紳一郎アナが結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年1月10日
2024年1月7日
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安住紳一郎アナの妻の元フリーアナ、引退後の職場でも大人気か
「芸能活動をやめてから、都内にあるごはんの専門店で働いていた」と知人
週刊女性PRIME
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安住紳一郎アナの結婚 元教育係の吉川美代子も驚き「一生独身かと」
仕事熱心な安住について「一生独身かと思ってました」とコメント
集英社オンライン
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安住紳一郎アナ、50歳での結婚決断の理由明かす「昨年3回体調不良で...」
「昨年1年間で3回、体調不良で仕事を休んでしまって」と説明
スポニチアネックス
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結婚発表の安住紳一郎アナ、別居婚と明かす「会っているのが週1回くらい」
自身が「共同生活には向いていない」ため、「一緒には住んでいない」と告白
スポニチアネックス
2024年1月4日
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50歳で初婚のTBS・安住紳一郎アナ「ナンパがきっかけ」にネット驚愕
出会いは約15年前で、安住アナが羽田空港で声をかけたことがきっかけだそう
Smart FLASH
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安住紳一郎アナの妻 過去に徳井義実が店で見初め番組出演していた
お相手の女性はフリーアナ時代、「しゃべくり007」にも出演したという
デイリースポーツ
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安住紳一郎アナの12歳年下妻 インスタ全削除などの「プロ彼女ぶり」が話題
「におわせ」を嫌い、芸能界引退にあたり「インスタを削除」したと知人
女性自身