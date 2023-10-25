二宮和也が独立
『二宮和也が独立』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年4月3日
2024年1月3日
2023年11月27日
2023年11月25日
2023年11月17日
2023年11月11日
2023年11月10日
2023年11月9日
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二宮和也「オフィスにの」設立も「いいとこ取り」に嵐ファンから怒りの声
嵐ファンらからは「保険かけて稼ごうとしてる感が嫌だ」などの怒りの声も
日刊ゲンダイDIGITAL
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嵐・二宮和也が個人事務所「オフィスにの」設立 代表は増田明美氏の夫に
個人事務所名が「オフィスにの」であることが分かったと東スポが伝えた
東スポWEB
2023年11月2日
2023年10月29日
2023年10月28日
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二宮和也が独立 トミーズ雅「『怖くなった』。これすごいコメント」
事務所の会見以降、活動に影響が出て「怖くなった」との内容に仰天
東スポWEB
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東山紀之が社長をつとめる新会社と契約？独立宣言の二宮和也にファンは疑問
東山紀之が社長を務める新会社とエージェント契約する可能性があるという
日刊ゲンダイDIGITAL
2023年10月27日
2023年10月26日
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独立の二宮和也、2年前の占い的中にファン驚愕「2024年に新たな挑戦」
2021年放送の番組での占い師による占いが的中したとファンが驚愕
女性自身
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二宮和也、東山社長の新エージェント会社と契約も 話し合いの場を持つ
東山紀之社長の新エージェント会社と契約する可能性があるという
スポーツ報知