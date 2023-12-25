M-1グランプリ2023
『M-1グランプリ2023』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年1月4日
2023年12月30日
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太田光 M-1新審査員説の真相を明かす「一視聴者として見てる」
審査員の依頼はあったかと問われると「ないと思いますよ」と返答
スポニチアネックス
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徳光和夫「令和ロマン」の面白さわからず自らに嘆き節「何とも情けない」
「本当に面白さがわからない」「一生懸命、聞いているんですが」と吐露
スポーツ報知
2023年12月29日
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さや香、M-1伝説のネタ「見せ算」のせいで仕事を失う…今田耕司も絶句
28日深夜の番組で、仮で入っていた仕事がなくなったと明かした
東スポWEB
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中川家、M-1敗者復活戦会場めぐり運営にお願い「密閉した空間でやって」
剛は「ちゃんとした密閉した空間でやってほしいな」と運営にお願い
日刊スポーツ
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小籔千豊、ムーディ勝山とコンビ組みM-1出場も敗退「ショックすぎて…」
ムーディ勝山とコンビを組んで出場したが、準々決勝で敗退していたそう
J-CASTニュース
2023年12月28日
2023年12月26日
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かまいたち濱家、来年のM-1「優勝候補」を予言「とんでもないことになる」
4位となったマユリカについて「良かった」「ベストパフォーマンス」と言及
東スポWEB
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「M-1決勝」令和ロマン・高比良くるまが1本目終了し「絶望」していたワケ
高比良くるまは、1本目のネタの終了後にずっと頭を抱えていたと告白
スポニチアネックス
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M-1で審査員を務めた海原ともこ 口紅の色が「オシャレ」と話題に
「関西ではまさにインフルエンサーです。とにかく愛されキャラ」とライター
日刊ゲンダイDIGITAL
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かまいたち山内、M-1決勝で見たかったコンビを明かす「かなり面白かった」
YouTubeで、ななまがりについて「かなり面白かった」と振り返った
スポニチアネックス
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山田邦子「一言も触れず終わったら…」M-1終了間際で放った爆弾発言の真意
番組終了間際に「さや香、最後のネタ全然よくなかった」と話した件に言及
日刊スポーツ
2023年12月25日
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山田邦子「さや香、全然よくなかった」 メガトン発言の真意を明かす
「あのネタをオーラスに持ってくるとは、ど根性ですよね」とFLASHに語った
Smart FLASH
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今田耕司「二度とエントリーしないでください（笑）」M-1決勝コンビに宣言
ダンビラムーチョ大原は舞台袖で巨人・岡本和真にサインをもらっていたそう
オリコンニュース
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「M-1」審査員に「ぬるすぎてヒリヒリ感ない」物足りなさ感じるファンも
全体的に穏やかな雰囲気で、物足りなさを感じたファンもいた模様
Smart FLASH
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M-1グランプリ決勝、松本人志の「ブレない」審査にネットから称賛相次ぐ
トップバッターを基準にした採点がうかがえるとしてXで話題になった
J-CASTニュース
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オズワルド伊藤俊介、令和ロマンへの祝福取り消し？「殴ってやろうと思う」
25日の投稿では「冷静に考えて令和ロマンやりすぎだな」とつづった
東スポWEB
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M-1松本人志「最終審査の表情」にネット注目「俺にかかってんの？って顔」
6人目の投票で3対3になると、顔を上げて驚いたような表情を見せた
J-CASTニュース
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スーマラ武智、さや香の「M-1」2本目のネタに「17回くらい止めた」
武智は、さや香の2本目について「僕17回くらい止めたんですけど」と言及
スポニチアネックス