山本圭壱と西野未姫が結婚
『山本圭壱と西野未姫が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年10月28日
2023年7月13日
2023年5月18日
2023年2月7日
2023年1月12日
2022年12月14日
2022年12月6日
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「本当、最低」西野未姫と結婚の山本圭壱に、相方・加藤浩次が呆れたわけ
山本の家計管理を巡る考えを受け「釣った魚には餌やらないタイプ」と言及
J-CASTニュース
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山本圭壱、西野未姫から保険加入すすめられる 理由は「先に死ぬでしょ」
西野から「保険入りな」と生命保険への加入をすすめられていることを告白
Smart FLASH
2022年12月3日
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西野未姫の「100万円」の結婚指輪、実際の値段は「50万円よりちょっと上」
「みんな盛っているんですけど、100万円はしないんです」とポツリ
スポニチアネックス
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山本圭壱の31歳差婚に感じるモヤモヤ「若い子好き」が不安材料に？
山本はかつて番組で「若い子好き」と暴露されたことがあったと筆者
女性自身
2022年11月30日
2022年11月27日
2022年11月26日
2022年11月24日
2022年11月23日
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西野未姫との結婚を発表した山本圭壱 義父は6歳年下、義母は3歳年下
なれ初めに関して明かし、山本は両親へのあいさつについても言及
スポーツ報知
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ネットでは「ドン引き」の声も…山本圭壱と西野未姫「31歳差婚」のウラ側
ネットでは「ドン引き」の声もあるが、お笑い関係者は2人の「好み」に言及
東スポWEB
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加藤浩次 相方・山本圭壱に再び名言「当たり前じゃないからな」ネット感動
「山本、西野と結婚できるの、当たり前じゃないからな」と呼び掛けも
スポニチアネックス
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加藤浩次、「スッキリ」で相方・山本圭壱の結婚を生祝福
相方の山本圭壱と元AKB48西野未姫の結婚についてコメント
オリコンニュース
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祝福しないクロちゃん 山本圭壱＆西野未姫の結婚に困惑「ドッキリでしょ」
22日、山本圭壱と西野未姫の結婚について「なんなのぉー」とコメントした
ナリナリドットコム