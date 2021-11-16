菅田将暉と小松菜奈が結婚
『菅田将暉と小松菜奈が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年9月17日
2022年5月8日
2022年3月15日
2022年3月9日
2022年1月6日
2022年1月2日
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菅田将暉が小松菜奈との新婚生活を明かす「自分が料理したりする」
料理が得意な菅田は家庭でも夕食を作ることがあるという
東スポWEB
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菅田将暉、妻・小松菜奈を「奥さん」呼び「萌える」とネット沸く
結婚報告のタイミングを巡り、「奥さん」も同じように悩んでいたとコメント
モデルプレス
2021年12月29日
2021年11月30日
2021年11月23日
2021年11月21日
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かつてG-DRAGONと熱愛説があった小松菜奈 兵役やコロナ禍が関係に影響か
2人が結婚に至らなかった理由について、国際結婚経験者が私見を述べている
日刊ゲンダイDIGITAL
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さんま、結婚発表の前日に菅田将暉から連絡「あれは単なる流れで…」
10月の番組で出たご祝儀の話題について、結婚発表前日に釈明されたという
東スポWEB
2021年11月18日
2021年11月17日
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小松菜奈の結婚直後に「小松7」登場「タイムリー過ぎる」と話題に
小松7は売り出し中の俳優と恋愛関係になり、映画で共演を果たすという設定
J-CASTニュース
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小松菜奈に2度フラれた菅田将暉 3回目で成功し友人と祝賀パーティー
これまでに小松に2度告白し、フラれていたと菅田の友人
NEWSポストセブン
2021年11月16日
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芸能人の結婚報告がラジオ番組で増加 実はメリットが大きい？
星野源、岡村隆史も会見を開かず、ラジオで結婚を生報告している
NEWSポストセブン
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菅田将暉の結婚で「＃洗濯愛してる会」の妻に反響「すごい世界の話」
菅田は小松菜奈、賀来賢人は榮倉奈々、松坂桃李は戸田恵梨香と結婚
モデルプレス
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米津玄師が約1カ月ぶりにツイート 菅田将暉の結婚を祝福
米津玄師は同日に約1カ月ぶりにTwitterを更新し、親交の深い菅田を祝福
モデルプレス
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結婚報告の菅田将暉 松本人志の祝福に「光栄」もTwitterの機能で見られず
ダウンタウンの大ファンの菅田は15日深夜のラジオで「光栄」と感激した
スポニチアネックス
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菅田将暉「考えてなかった角度のコメント」腐れ縁芸人からの祝福に感謝
先に結婚発表した酒井は、祝いの品をもらうから大きなカバンを持つよう助言
スポニチアネックス