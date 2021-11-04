京王線事件
『京王線事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年7月31日
2023年6月26日
2021年12月3日
2021年11月22日
2021年11月15日
2021年11月12日
2021年11月11日
2021年11月8日
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宮根誠司、九州新幹線車内で放火未遂「69のいい大人がやっかい」
容疑者は「京王線の事件をニュースで見て、マネをした」などと供述
スポーツ報知
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京王線刺傷事件で1歳児を抱えた乗客「密室に恐怖感…外出できない」
事件以降、密室など逃げられない状況にすごく恐怖を感じているという
FNNプライムオンライン
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九州新幹線車内での放火未遂で逮捕された男「京王線の事件を見た」
熊本県警によると「京王線の事件をニュースで見た」と話している
共同通信
2021年11月5日
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京王線の乗客刺傷事件「たくさんの人を燃やして殺したかった」
「たくさんの人を燃やして殺したかったので人だまりを狙った」と話したそう
FNNプライムオンライン
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「記録しなければ」京王線の刺傷事件で動画撮影を続けた男性の思い
乗客のただ事ではない様子を見て、逃げずにスマホで撮影を開始
NEWSポストセブン
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京王線刺傷事件 容疑者の「シャワー室盗撮事件」は2度あった？
マンガ喫茶の関係者によると、1度ではなく2度起こしていたという
文春オンライン