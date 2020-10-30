伊藤健太郎容疑者を逮捕
『伊藤健太郎容疑者を逮捕』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年5月1日
2021年4月28日
2021年4月27日
2021年3月29日
2021年3月25日
2020年12月23日
2020年11月9日
2020年11月1日
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弟が伊藤健太郎の事件の被害に？元SDN48メンバーは言及しない意向
1日にTwitterを更新し、SNSと「17LIVE」を再開すると報告した
東スポWEB
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伊藤健太郎を慕う鈴木福が逮捕報道に言及 「容疑者って呼ばれるのつらい」
伊藤が不良を演じたドラマ「今日から俺は！！」のファンだった鈴木
スポニチアネックス
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伊藤健太郎の事故後の立ち去りにテリー伊藤が疑問 「後付けの気がする」
健太郎は立ち去った理由を「気が動転してパニックになった」と供述している
スポニチアネックス
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伊藤健太郎は「俺は大丈夫」と勘違いか 別の事故は報じられず？
伊藤は4月にも物損事故を起こしていたが、これまで一切報じられていない
東スポWEB
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ビートたけし 伊藤健太郎の謝罪に「誰も迷惑なんか、かかってねえのに」
ビートたけしは10月31日の番組で「迷惑なんか、かかってねえのにな」と指摘
東スポWEB
2020年10月31日
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釈放時の伊藤健太郎 乱れぬ髪型は再起への「イメージ戦略」か
深いお辞儀を繰り返したが、髪型が乱れなかったとスポーツ紙記者は話す
女性自身
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逮捕で愛想を尽かされる可能性も？伊藤健太郎の行く末は山本舞香次第か
交際中と噂の山本舞香が愛想を尽かす可能性もありそうだと芸能評論家
日刊ゲンダイDIGITAL
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城島茂が伊藤健太郎の逮捕に「被害者になったり加害者になりうる」
城島茂は、運転していれば被害者にも加害者にもなりうると指摘
スポーツ報知
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徳光和夫がひき逃げ事件の伊藤健太郎に「何と姑息で気の小さい…」
「接触した瞬間にすぐ車から降りて救助に向かわなかったのか」と指摘
スポーツ報知
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伊藤健太郎出演作は混乱続く CMめぐるインスタ投稿も消去
伊藤の出演作をめぐっては、逮捕から一夜が明けても混乱が続いた
日刊スポーツ
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伊藤健太郎の事故直後？タクシーのドラレコ映像 運転手ら「当て逃げ？」
伊藤健太郎の事故直後の様子とみられる映像が収録されている
日刊スポーツ