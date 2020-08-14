小木博明が腎細胞がん公表
小木博明が初期の腎細胞がんを公表。
2020年9月2日
2020年8月26日
2020年8月21日
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小木博明ががんを公表 義母の森山良子「早く見つかったので心配してない」
持病の片頭痛のために入院し、エコー検査を受けたところがんが判明したそう
NEWSポストセブン
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小木博明とのやりとりにザキヤマが反省 開口一番「よかったね」
がんが偶然見つかったことを聞いて興奮し、「よかったね！」と言ったそう
スポニチアネックス
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小木博明のがん手術が無事に終了 相方・矢作兼がラジオで報告
先週の放送で初期の腎細胞がんを公表した小木の手術が、無事終わったと報告
オリコンニュース
2020年8月15日
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がん公表の小木博明をハワイに誘った木梨憲武「全部治っちゃう」
メールで連絡を取ったことを明かし「一緒にハワイ行こう」と誘ったという
スポーツ報知
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小木博明が患った腎細胞がんとは 手術で治ることが非常に多い
腎細胞がんについて「手術をすれば治ることが非常に多い」と医師は語る
スポーツ報知
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「仕事とか考えずにちゃんと治して」バナナマンが小木博明にエール
設楽統は「そういう年齢になってきたし、検査に行くことが大事」とコメント
オリコンニュース