野村克也さんが死去
『野村克也さんが死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年12月11日
2020年3月18日
2020年2月29日
2020年2月22日
-
高木豊氏がYouTubeで野村克也さんの思い出を語る「戦うの楽しかった」
実際の試合での出来事を挙げ、「戦うのが楽しかった」などと話している
livedoor
-
野村克也さんのボヤキ・毒舌語録 イチロー氏に「人を小ばかにするような」
イチロー氏について「人を小ばかにするような態度をとる」とコメント
デイリー新潮
2020年2月21日
2020年2月20日
2020年2月19日
-
野村克也さんの「息子」が遺体の写真を投稿 物議を醸す
Twitterに野村さんの遺体の写真を掲載し、物議を醸している
女性自身
-
野村克也さんも熱望 古田敦也氏が再び監督に就任する可能性も？
「野球選手の中では珍しく頭良い」とし、良い監督になると激励されていた
NEWSポストセブン
2020年2月17日
2020年2月16日
-
長嶋一茂、羨ましかった野村克也氏と克則氏の関係「距離に驚いた」
長嶋一茂は、野村氏と同氏長男の克則氏の近い距離感に「驚いた」とコメント
スポニチアネックス
-
つば九郎が野村克也氏の献花台訪問「つばくろうのよこは、あけておきます」
ヤクルトの1軍キャンプ地沖縄県浦添市で設けてある献花台を訪れたつば九郎
フルカウント
-
張本勲氏が野村克也さんを追悼「采配はそうでもない。普通です」
「人間の宿命ですけど残念ですね、寂しいですね」と声を震わせた張本氏
スポーツ報知
-
野村克也氏の講演での決め台詞「仕事を遺すは中、人を遺すは上」
「財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺すは上」という言葉
デイリー新潮
2020年2月15日
-
中居正広が沙知代さんの勧めでお風呂に 野村克也さんが帰宅し修羅場
沙知代さんと家で話していると「あなたお風呂入りなさいよ」と言われたそう
スポーツ報知
-
球界に計り知れない功績を残した野村克也氏 ヤクルト優勝までの3年間
初年度の1990年、チームは5位だったが4人の投手が2桁勝利をマーク
日刊SPA!