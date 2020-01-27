コービー・ブライアントさん事故死
『コービー・ブライアントさん事故死』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年8月25日
2021年6月23日
2021年2月10日
2020年3月11日
2020年3月3日
2020年2月29日
2020年2月25日
2020年2月3日
2020年1月29日
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「コービーはヒーローでありレイプ犯」米国女優のツイートが炎上
女優は「彼はスポーツのヒーローでした。レイプ犯でもありました」と投稿
女性自身
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NBAの主力2選手がコービー氏追悼で背番号「8」返上 八村塁どうする
同氏がかつて着用していた「8」に敬意を表し、背番号を「26」と「31」に
スポニチアネックス
2020年1月27日
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コービー氏が事故死 ネイマールが両手で背番号「24」を表現し追悼
後半にゴールを決めた後、両手で同氏の現役時代の背番号「24」を表現
スポニチアネックス
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コービー氏が事故死 他チームが背番号「24」を永久欠番にする超異例の決定
訃報を受け、マーベリックスは同氏の背番号「24」を永久欠番にすると発表
デイリースポーツ
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コービー・ブライアント氏搭乗のヘリは墜落直前に急上昇 空間識失調か
フライトレコーダーの内容から、墜落直前に機体が急上昇していたと判明
スポニチアネックス
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「親愛なる兄へ」大坂なおみが事故死したコービー氏を追悼
「親愛なる兄へ」と題した、手紙形式のメッセージをSNSに掲載
スポニチアネックス
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コービー・ブライアント氏の最期のツイート 全世界から4万件超のコメント
26日朝、ヘリコプター墜落事故により41歳で死去したと報じられた
デイリースポーツ
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コービー・ブライアント氏がヘリ事故で死去 濃霧が影響した可能性
現場の周辺で発生した濃霧が墜落に影響した可能性があるという
スポニチアネックス
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コービー・ブライアント氏がヘリ事故で死去 現役時代もヘリ利用
26日にヘリコプター事故で亡くなった、と複数の欧米メディアが伝えている
ナリナリドットコム
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コービー・ブライアント氏がヘリ墜落により死去 13歳愛娘も犠牲に
26日朝、ヘリコプター墜落事故により死去したと米スポーツ紙が伝えた
デイリースポーツ