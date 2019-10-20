日本シリーズ2019
『日本シリーズ2019』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年10月29日
2019年10月27日
2019年10月26日
2019年10月25日
2019年10月24日
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原辰徳監督 日本S完敗でセのDH制導入を提言「差をつけられている」
原監督は危機感をにじませながら、セ・リーグにもDH制を導入することを提言
デイリースポーツ
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巨人完敗でセDH制導入論再燃か ソフトバンク4連勝で「パ高セ低」の現実
これで日本シリーズは7年連続でパが制覇し「パ高セ低」の現実が浮き彫りに
デイリースポーツ
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今年は3回も1ケタを記録… 日本シリーズの視聴率が低迷している訳
テレビ局関係者は、日本シリーズの数字としては期待外れだと語った
NEWSポストセブン
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ソフトバンク優勝に大きく貢献した和田毅 左肩リハビリを乗越えた大舞台
昨季は左肩痛で1軍登板できなかったが、今季は2年ぶりの白星をあげた
スポニチアネックス
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ソフトバンク日本一 王会長「ジャイアンツやっつけて、ちょっと複雑」
王貞治会長は、巨人に勝利しての日本一に「ちょっと複雑な心境」とコメント
スポーツ報知
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阿部慎之助が19年間の現役生活を終える 会見ではSBとの差も語る
試合後の会見で、ソフトバンクについて「力の差をすごく感じた」と阿部
スポーツ報知
2019年10月23日
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ノーサイド！異例のソフトバンクナインによる阿部慎之助の胴上げ
無念の現役最後の試合となった阿部慎之助に、ソフトバンクは異例の申し入れ
スポニチアネックス
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引退の阿部慎之助を坂本勇人ら主導で胴上げ ソフトバンクも
阿部慎之助の現役生活も幕を閉じ、坂本勇人と菅野智之が主導して胴上げ
デイリースポーツ
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ソフトバンクが3年連続の日本一に 球団60年ぶりのシリーズ4連勝
シリーズ4連勝での日本一は、球団では1959年の南海以来60年ぶり
スポニチアネックス
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奮闘目立ったのはベテラン勢 日本S敗退で巨人の課題浮き彫りに
今シリーズで奮闘が目立ったのは阿部慎之助、亀井善行らベテラン勢
フルカウント
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日本シリーズで崖っぷちの巨人 エース菅野智之は初回から雄叫び
3連敗で崖っぷちの巨人は、エース菅野智之が今シリーズで初先発
デイリースポーツ
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巨人が屈辱のストレート負けも…ホームでも負の流れを止められず
ホームグラウンドに戻っても負の流れを止められず、3連敗で後がなくなった
デイリースポーツ
2019年10月22日
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リリーフ陣が弱点 高卒ルーキー戸郷翔征に頼る巨人の苦しいチーム事情
日本シリーズでは、リリーフ陣がチームの弱点として露呈したと指摘
デイリースポーツ
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日本S第3戦でソフトバンクが巨人に3連勝 デスパイネが2安打3打点の活躍
デスパイネが2安打3打点の活躍を見せるなど着実に得点を重ね、これで3連勝
スポニチアネックス