クライマックスシリーズ2019
日本のプロ野球における2019年度のクライマックスシリーズ。
2019年10月15日
2019年10月14日
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西武打線をねじ伏せた千賀滉大 1球ごとにフォームを変えていた
ほぼ1球ごとにフォームを変えていたと試合後に語った
フルカウント
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丸佳浩のセーフティスクイズに野村克也氏も驚き「大ばくち」
監督時代は数々の奇策を繰り出してきた野村克也氏も、これには驚き
デイリースポーツ
2019年10月13日
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ソフトバンクに下剋上を許した西武の辻発彦監督「強かったな」
辻発彦監督は、「非常に残念。でも（相手は）強かったな」とコメント
東スポWEB
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巨人が阪神にCSファイナルステージ第4戦で勝利 6年ぶり日本シリーズ進出
4勝1敗となった巨人は、2013年以来6年ぶり35度目の日本シリーズ進出が決定
スポニチアネックス
2019年10月11日
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阪神・大山悠輔が勝ち越し弾「突破率0％」からファイナルS初白星
FSで初戦から連敗した下位チームが、日本シリーズに進出したケースは皆無
スポニチアネックス
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ソフトバンクが西武に快勝 3年連続の日本シリーズ進出に王手
エースの千賀滉大が、8回2安打10奪三振無失点の快投を披露
スポニチアネックス
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巨人・坂本勇人の天井直撃弾にどよめき 福留孝介が何とかキャッチ
一回1死の場面で左翼上方の天井を直撃する左飛を放ち、場内がどよめいた
デイリースポーツ