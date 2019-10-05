クライマックスシリーズ2019

日本のプロ野球における2019年度のクライマックスシリーズ。

2019年10月15日

2019年10月14日

2019年10月13日

2019年10月11日

2019年10月10日

2019年10月9日

2019年10月6日

2019年10月5日