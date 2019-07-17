綾部翔
綾部翔は横浜DeNAベイスターズ所属のプロ野球選手。1997年4月25日生まれ、茨城県出身。
2026年7月26日
2023年6月15日
2019年10月11日
2019年10月1日
2019年8月15日
2019年7月17日
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DeNA綾部翔の不適切関係「闇営業」同様に告発が続く可能性も
発覚に至るまでの流れは、吉本芸人の「闇営業問題」と同様だという
東スポWEB
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DeNA綾部翔が女子高生との不適切関係で謹慎 妻「私の妊娠中だった」
妻によると、2018年に綾部が不倫していることが判明し、問いただしたという
文春オンライン
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DeNA綾部翔が無期限謹慎 練習熱心で真面目とチーム内では評判
練習熱心で真面目とチーム内で評価が高く、ファンにも親切だと放送局関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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DeNA綾部翔が女子高生と不適切な関係 金銭のやり取りはなし
球団によると、綾部は2017年12月に女子高生と関係を持ったという
スポーツ報知
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DeNA綾部翔が女子高生と不適切な関係 三原一晃球団代表が謝罪
14日に週刊誌の取材を受けて球団に報告し、事実関係を認めた
スポニチアネックス