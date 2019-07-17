綾部翔

綾部翔は横浜DeNAベイスターズ所属のプロ野球選手。1997年4月25日生まれ、茨城県出身。

2026年7月26日

2023年6月15日

2019年10月11日

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2019年8月15日

2019年7月17日