ジャニー喜多川さんが死去
『ジャニー喜多川さんが死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年8月2日
2019年9月9日
2019年9月4日
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草なぎ剛がジャニー喜多川さんに感謝し涙「これからも教えを胸に」
同日、お別れの会が開かれたジャニー喜多川さんへの謝意を涙ながらに述べた
スポニチアネックス
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ジャニー喜多川氏お別れ会に参加した元光GENJI・大沢樹生「同窓会」
お別れ会という名義ではあるが、「同窓会みたいだった」とコメント
デイリースポーツ
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ジャニー喜多川さんの「お別れの会」 154人の子どもたちが参列
ジャニーさんが「子どもたち」と愛した所属タレント154人が参列
オリコンニュース
2019年8月21日
2019年8月13日
2019年7月30日
2019年7月29日
2019年7月28日
2019年7月19日
2019年7月18日
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ジャニーズ事務所の圧力報道 ジャニー喜多川氏の死と重ねる声も
ネットでは、ジャニー喜多川氏の死後すぐの報道だったことを驚く声がある
J-CASTニュース
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ジャニー喜多川氏の葬儀で撮られた記念写真 木村拓哉の隣の空白は
木村拓哉と元光GENJI・佐藤アツヒロの間に、不自然な1人分の空白があった
NEWSポストセブン
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ジャニー喜多川氏の墓にファン殺到の可能性「聖地」になり混乱も？
葬儀が終わり一段落したが、墓所を公表するかなどの問題に直面しているそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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加藤浩次が芸能界の圧力に持論「視聴者も気づいている」
加藤浩次が18日の「スッキリ」で、視聴者は圧力に気づいていると述べた
スポーツ報知
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ジャニー喜多川氏の「お別れ会」には元SMAP3人も出席か
家族葬に不参加だったタレントらは、お別れの会には出るだろうと芸能関係者
NEWSポストセブン