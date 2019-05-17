川栄李奈が結婚と妊娠を発表
『川栄李奈が結婚と妊娠を発表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年5月31日
2019年5月26日
2019年5月25日
2019年5月22日
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夫の廣瀬智紀の「二股交際」報道に言及？川栄李奈「過去はバカ人間」
川栄は同日、Twitterを更新し「過去はバカ人間ですね！」などと投稿
オリコンニュース
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川栄李奈が結婚＆妊娠を発表 相手の廣瀬智紀は過去に「二股」か
川栄との交際が始まる一方で、別の女性との関係も続いていたという
文春オンライン
2019年5月21日
2019年5月18日
2019年5月17日
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川栄李奈が結婚を発表「キューピット」になった鈴木おさむ氏も驚き
これを受け、鈴木おさむ氏はブログで「いやー、めでたい」と祝福
スポーツ報知
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auが公式Twitterで川栄李奈の結婚を祝福「織ちゃん･･･じゃなくって」
川栄はauの人気CM「三太郎シリーズ」で織姫役を演じている
スポニチアネックス
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川栄李奈が結婚と妊娠を発表 山本彩「今年一番びっくり」
「今年一びっくりしてる。 が、しかしおめでたい」と、コメント
ナリナリドットコム
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川栄李奈との結婚を廣瀬智紀がブログで報告「人生を共にしたいと思える方」
「人生を共にしたいと思える方と出会う事が出来ました」とコメント
オリコンニュース
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川栄李奈が廣瀬智紀との結婚を発表 年内に出産予定であることも報告
また、妊娠しているとして「出産は年内に予定しています」とも報告
日刊スポーツ