吉田沙保里の現役引退
『吉田沙保里の現役引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年2月5日
2019年1月14日
2019年1月11日
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吉田沙保里さんの「集金力」に注目 協会の要職に就く可能性は
レスリングは男女とも実績の割にはスポンサーが集まりにくいといわれている
日刊ゲンダイDIGITAL
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吉田沙保里さんが最も影響を受けた山本聖子 対戦成績は5勝5敗
中学以降の対戦成績が5勝5敗の山本聖子について、「雲の上の存在」だと表現
Sports Watch
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吉田沙保里さんを6回フッた男性 「嫌いじゃない。住む世界が違う」
2004年の直撃取材で、「嫌いだったわけじゃない」とフッた理由を明かした
スポーツ報知
2019年1月10日
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引退発表の吉田沙保里さん 自身の後継者候補に奥野春奈と向田真優
後継者となる存在について、奥野春菜や向田真優の名前を挙げて期待した
デイリースポーツ
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吉田沙保里さんの愛称「霊長類最強」母は複雑な思い「女性ですし」
「霊長類最強」という娘の愛称について「一応、女性ですし」と苦笑い
オリコンニュース
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当初は困惑も今は感謝 吉田沙保里さんの母が語る「霊長類最強」の印象
会見後、吉田さんの母は「霊長類最強」という娘のニックネームについて言及
スポニチアネックス
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「本当に憧れた選手は柔ちゃんだけ」引退の吉田沙保里さんが言及
五輪を目指すきっかけとなった人物として、谷亮子さんを挙げた吉田さん
スポーツ報知
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「日本のLGBTについて」吉田沙保里さんがレポーターの質問に困惑
レポーターから、性同一性障害を公表した朱崇花やLGBTについて質問を受けた
スポーツ報知
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吉田沙保里さんが引退会見でパワハラ騒動に言及「本当にショック」
2018年に起きたパワハラ騒動に関する質問で、恩師の栄和人氏に言及
デイリースポーツ
2019年1月9日
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吉田沙保里が引退を表明 突然の発表に西口茂樹強化本部長は困惑
突然の発表で、「自分としてはまだまだ選手としてやってほしかった」と吐露
東スポWEB
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「伊調さんとストイックさに差」吉田沙保里めぐり玉川徹氏が見解
玉川徹氏は、パワハラ騒動のあった伊調馨とはストイックさに差があると発言
スポーツ報知
2019年1月8日
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吉田沙保里が引退発表 2018年末の番組で意味深な発言
2018年大晦日の番組内で、東京五輪についてどう考えているかと問われた吉田
J-CASTニュース
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吉田沙保里の引退 後輩たちが労いと感謝「今の私があるのは」
登坂絵莉はTwitterで「今の私があるのは沙保里さんのおかげ」とコメント
スポニチアネックス
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吉田沙保里が現役引退を発表 重圧から開放され笑顔の報告に
報告を受けた日本レスリング協会の事務局長によると、吉田は喜んでいたそう
デイリースポーツ
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吉田沙保里が引退を発表 霊長類最強女子の異名も…数々の偉業
世界大会では個人で206連勝を記録するなど、数々の偉業を成し遂げた吉田
デイリースポーツ
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レスリング女子の吉田沙保里が引退表明 世界大会16連覇など
8日、SNSで現役引退を表明し、33年間のレスラー生活にピリオドを打った
東スポWEB