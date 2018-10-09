輪島大士
石川県七尾市出身の元力士、第54代横綱。引退後は、プロレスラーやタレントとしても活躍した。1948年1月11日生まれ。本名は輪島博。大相撲時代は身長185cm、体重132kgだった。2018年10月8日に亡くなった。
2018年10月20日
2018年10月17日
2018年10月15日
-
デーモン閣下が輪島大士さんの葬儀に「破天荒な横綱だから」
「本来、このような出で立ちで葬儀に列席することは遠慮している」と閣下
スポニチアネックス
-
通夜でしのぶ 田淵幸一氏が輪島大士氏の驚きエピソードを明かす
輪島氏が甲子園で打撃練習をした際、5、6球で膝を痛めてしまったという
デイリースポーツ
2018年10月11日
2018年10月9日
-
大相撲の輪島大士さん死去 生前親交があったとんねるずが追悼
石橋貴明は「一番大好きな横綱だったので、只々残念です」とコメント
スポニチアネックス
-
相撲で圧倒も10年遅れてプロレスへ 輪島大士さんと天龍源一郎の関係
活動が短かった訳について、宮根誠司は天龍源一郎の存在が大きな壁と主張
東スポWEB
-
懸賞金制度を変えた輪島大士さんの伝説 協会に残した唯一の「功績」
懸賞金を1日で使い果たし、協会が翌年の税金800万円を立て替えたという
スポニチアネックス
-
元横綱の輪島大士さんが死去 生前語ったとんねるずへの感謝
プロレスを引退後、苦境の輪島さんを救ったのがとんねるずだったと記者
J-CASTニュース
-
元横綱の輪島大士氏が死去 金銭問題で協会退職など波乱の人生
現役を引退して花籠部屋を継承したが、金銭問題などで日本相撲協会を退職
スポニチアネックス
-
輪島大士さんが死去 北の湖さんの訃報時にすでに声は出ず
咽頭がんの手術を受け、北の湖さんが亡くなった2015年にはすでに声が出ず
デイリースポーツ
-
大相撲の元横綱・輪島こと輪島大士氏が70歳で死去 輪湖時代を築く
2013年に咽頭がんの手術を受けていたが、70歳で死去したと9日に分かった
スポニチアネックス