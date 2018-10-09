輪島大士

石川県七尾市出身の元力士、第54代横綱。引退後は、プロレスラーやタレントとしても活躍した。1948年1月11日生まれ。本名は輪島博。大相撲時代は身長185cm、体重132kgだった。2018年10月8日に亡くなった。