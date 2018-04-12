彦根市の交番で警官が撃たれ死亡

滋賀県彦根市の交番内で巡査部長が撃たれて死亡した事件。

2019年2月4日

2018年4月24日

2018年4月20日

2018年4月19日

2018年4月17日

2018年4月15日

2018年4月13日

2018年4月12日