彦根市の交番で警官が撃たれ死亡
滋賀県彦根市の交番内で巡査部長が撃たれて死亡した事件。
2019年2月4日
2018年4月24日
2018年4月20日
2018年4月19日
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上司射殺の19歳警官 怒りを制御できない「間欠爆発症」の可能性も
精神科医によると、怒りなどが制御できない間欠爆発症の可能性があるという
プレジデントオンライン
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19歳警官による上司射殺事件 住民は「礼儀正しい若者だった」
「線は細いけど礼儀正しくて初々しい感じの若者やった」と地元住民
NEWSポストセブン
2018年4月17日
2018年4月15日
2018年4月13日
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巡査部長を射殺した疑いの19歳巡査 逃走中、家族に電話していた
逃走中に家族に電話し、事件について伝えていたことが13日に分かった
ライブドアニュース速報
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「真面目でムードメーカー」上司を射殺した19歳巡査の意外な素顔
巡査の知人は「真面目でムードメーカー的な存在」だったと語った
東スポWEB
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警察官を射殺して逮捕された19歳巡査 「ためらわずに撃った」
19歳巡査は「ためらわずに撃った」といった趣旨の供述をしているという
ライブドアニュース速報
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19歳巡査は不満を漏らす一方で「きちんと指導してくれた」と供述
殺人容疑で逮捕された巡査は、「怒鳴られたからやった」と供述している
スポニチアネックス