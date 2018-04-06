女性に「土俵降りて」とアナウンス
『女性に「土俵降りて」とアナウンス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年6月28日
2018年4月29日
2018年4月19日
2018年4月15日
2018年4月11日
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高橋克実vs安藤優子 相撲の「女人禁制論」めぐり対立続く
安藤が差別という言葉を発した瞬間、高橋は「何遍でも言いますけど」と発言
デイリースポーツ
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梅沢富美男が春日野巡業部長の対応に苦言「珍しいバカだよ」
市長が土俵で倒れた際にその場にいなかったとするも、土俵近くにいたと訂正
スポーツ報知
2018年4月10日
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中国メディアが「土俵問題」から見る日本の男女の権利問題
日本社会は「男尊女卑」で、大企業の重要なポスもほぼ男性一色だと指摘する
Record China
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「バカなの？」春日野巡業部長の土俵問題めぐるウソに高橋真麻が呆れ
春日野親方は「トイレに行っていた」と言っていたが、騒動を見ていたという
デイリースポーツ
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「何度も土俵に上がったことがある」女人禁制問題に物申す1人の女性
しかし、春巡業での騒動で女人禁制撤廃が叫ばれるが、それは違うと主張する
週刊女性PRIME
2018年4月9日
2018年4月7日
2018年4月6日
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「不適切アナウンス」の騒動を春日野親方が見ていた？目撃写真が拡散
一方、春日野親方とみられる人物が会場入口に立つ写真がネットで拡散
J-CASTニュース
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「もっと上手な嘘をつけば…」春日野親方の不手際に小倉智昭が皮肉
6日の番組で小倉智昭は「もっと上手な嘘をつけばいいのに」と呆れた様子
J-CASTニュース
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「女人禁制」巡り安藤優子と高橋克実の意見が対立 緊迫したムードに
大相撲の土俵での「女人禁制」をめぐり、一部で改善が必要と訴えた安藤優子
スポーツ報知
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土俵で救命の女性が実名公表を固辞「そっとしておいてほしい」
巡業の実行委員会が、マスコミから要望があった実名公開を女性に打診した
J-CASTニュース
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救命の女性が場内放送に疑問呈す「なぜそういうことを言うのか」
当時の場内放送をめぐり、一緒に救助に当たった人物が取材に答えた
ライブドアニュース速報
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土俵に上がれなかった太田房江議員 救命介護の女性らに「拍手」
6日放送の「とくダネ」で、土俵上で救護活動をした女性たちを称賛した
デイリースポーツ