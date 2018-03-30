佐川宣寿

1957年11月6日生まれ、福島県出身。第48代国税庁長官。

2020年9月25日

2019年3月29日

2018年5月31日

2018年5月18日

2018年4月23日

2018年4月9日

2018年4月5日

2018年4月2日

2018年3月30日