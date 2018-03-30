佐川宣寿
1957年11月6日生まれ、福島県出身。第48代国税庁長官。
2020年9月25日
2019年3月29日
2018年5月31日
2018年5月18日
2018年4月23日
2018年4月9日
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2017年早春の国会 安倍首相が佐川宣寿氏に渡したメモの内容
2017年早春の国会で、佐川宣寿氏に安倍晋三首相からメモが渡されていたそう
文春オンライン
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佐川前理財局長が「籠池氏が表に出ないように仕向けて」と指示か
働きかけの発端は佐川宣寿氏の指示だと、財務省の職員が話しているという
日テレNEWS NNN
2018年4月5日
2018年4月2日
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佐川宣寿氏の背後にいた弁護士 「改ざん」と「大阪地検」の因縁
熊田彰英弁護士で、「改ざん」にも「大阪地検」にも因縁があるという
現代ビジネス
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証言拒否をつらぬいた佐川宣寿氏 検察が動くかどうかは世論次第？
首相秘書との接触はないと断言したが、接触が判明すれば偽証罪になるという
週プレNEWS
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佐川前財務省理財局長の証言 75％の人が「納得できない」と回答
文書改ざんの経緯を明らかにしない証言に、75％が「納得できない」と回答
日テレNEWS NNN