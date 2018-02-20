韓国女子パシュートで"内紛"
『韓国女子パシュートで"内紛"』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年5月23日
2018年3月19日
2018年3月15日
2018年3月9日
2018年2月26日
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食事が取れず食堂に連れ出される いじめ騒動の韓国選手が陥った苦難
激しいストレスを受け、練習をはじめ食事もろくに取れない状況だったそう
サーチコリアニュース
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韓国人選手を「土下座に追い込んだ」 韓国世論に嫌悪感も
選手はあくまでも国の競技の代表であり「国民の代表じゃないと思う」と指摘
トピックニュース
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韓国パシュート代表の仲間割れ騒動「被害選手」が批判止めず
代表監督と、被害選手を置いてきぼりにしたキム・ボルムは会見を開き謝罪
NEWSポストセブン
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キム・ボルムが土下座 姿を見せない韓国スケート連盟の「罪」を問う声も
選手が国民の前で謝罪する中、連盟の関係者と役員の姿は見えず
中央日報
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小倉智昭が炎上した韓国人選手を思いやる「発言が怒りを誘っちゃった」
「韓国のスピードスケート界においては、スターなんですよね」と小倉智昭
スポーツ報知
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話題のキム・ボルムが女子マススタートで銀 祝福の一方で処罰求める声
韓国では祝福の声がある一方で、代表資格のはく奪など処罰を求める意見も
THE ANSWER
2018年2月25日
2018年2月24日
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団体追い抜きで内紛の韓国選手 銀獲得し土下座「国民の皆さんに謝りたい」
24日の女子マススタートで銀メダルを獲得すると、国旗に土下座した
東スポWEB
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パシュートでの内紛騒動が話題の韓国選手 マススタートでは涙の銀
優勝候補の韓国のキム・ボルムは銀メダルで、その表情に笑顔はなく涙
THE ANSWER
2018年2月22日
2018年2月21日
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韓国女子パシュート選手が炎上 涙の謝罪会見も「予め脚本があった」と報道
最後尾の選手を気遣うことなくゴールしたためで、選手は涙ながらに謝罪
Record China
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いじめ論争で炎上したパシュート韓国代表の選手が謝罪「私の責任」
韓国代表チームの先にゴールした選手の1人は20日、記者会見を開き謝罪した
サーチコリアニュース