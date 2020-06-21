西村瑞樹は、お笑いコンビ・バイきんぐのボケ担当。広島県出身、1977年4月23日生まれ。大阪NSC17期生。キングオブコント2012王者。
「なんて日だ！たまんねえなオイ！」と投稿
スポニチアネックス
主題歌はSaucy Dogの書き下ろし新曲「スパイス」に決定
Real Sound
日本で一夫一妻制が定められたのは明治31年（1898年）のことだという
ABEMA TIMES
VTRでは祖父が孫と2年ぶりに再会し、口と口で何度もキスをする様子が
「山といっても山の一角です。約460坪で108万円」と語っている
日刊ゲンダイDIGITAL
現地の「インスタ映えスポット」をめぐり、他局の番組名を連呼
ストレートプレス
寝床を見つけようと警察署へ訪れると、連行されてしまったという
西村瑞樹がキャンプにハマったのは「勘違いから」だったと説明
Smart FLASH
24日の同番組で、あらためて西村とのロケは「NG」とバッサリ
デイリースポーツ
10日に、2021年の目標について「新たな山を買いたい」と意欲を見せた
オリコンニュース
小峠英二は、相方・西村瑞樹が20年以上もアドリブをしていないことを暴露