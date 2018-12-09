貴ノ岩
貴ノ岩は、モンゴル国ウランバートル市出身で貴乃花部屋所属の現役大相撲力士。
2019年12月20日
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40キロ激やせの元貴ノ岩 日馬富士から「一緒に相撲をやらないか」
母国へ帰国したが引きこもり生活になり、40キロも激やせしたという
スポニチアネックス
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暴行で角界去った元貴ノ岩が引退後テレビ初出演へ 体重40キロ減
風貌は現役時代から大きく変わり、体重は40キロも落ちたという元貴ノ岩
スポーツ報知
2019年2月2日
2019年1月22日
2019年1月18日
2019年1月10日
2018年12月28日
2018年12月16日
2018年12月11日
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貴乃花部屋の暴行事件はまだあった？凶器のまな板は6つに割れた
Smart FLASH
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カンニング竹山、貴ノ岩にプロレス転向勧める 「舐めんな」と批判
ネットでは「プロレス舐めんな馬鹿野郎」などと一部で批判の声が上がった
東スポWEB
2018年12月10日
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RIZINが貴ノ岩の参戦を否定 「あれが国技でいいのか」と大相撲に嘆き
うんざりした表情で、RIZINはスキャンダルの受け皿ではないとコメント
デイリースポーツ
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暴行騒動で引退の貴ノ岩、格闘家転向は？ 関係者「ノーコメント」
引退後の格闘家転向の可能性をみて、同紙が格闘技イベント「RIZIN」に取材
東スポWEB
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カンニング竹山が貴ノ岩にプロレス転向のススメ 国分太一も同意
角界から転向した天龍源一郎らを挙げ、プロレスラーへの転向を勧めた竹山
東スポWEB