貴ノ岩

貴ノ岩は、モンゴル国ウランバートル市出身で貴乃花部屋所属の現役大相撲力士。

2019年12月20日

2019年2月2日

2019年1月22日

2019年1月18日

2019年1月10日

2018年12月28日

2018年12月16日

2018年12月11日

2018年12月10日

2018年12月9日