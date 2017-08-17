菊池雄星への不正投球宣告
8月17日の楽天戦で2球連続で二段モーションによる不正投球を宣告された菊池雄星が、同月24日のソフトバンク戦で投じた1球目でも同様の不正投球を宣告され、物議を醸している。
2017年8月31日
2017年8月30日
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2段モーション投球を宣告された西武・菊池雄星 騒動の真相を直撃
27日に西武とNPB側の間で話し合いがあったそう
文春オンライン
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西武・菊池雄星の2段モーション問題 MLB関係者「むしろ今でよかった」
指摘を受けたのがメジャー挑戦前の「今でよかった」とはメジャー関係者
東スポWEB
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2段モーションの疑惑を向けられる投手 楽天・高梨雄平の対策
「僕の場合は止まっているのではなく後ろに引いて下がっている」と高梨
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年8月28日
2017年8月25日
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西武ライオンズの菊池雄星 不正投球を宣告されフォーム改造へ
「口で言うのは簡単でやるのは凄く難しいけどやるしかない」と誓った
スポニチアネックス
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菊池雄星の不正投球問題 突然の感が拭えない審判団の宣告
不正投球に該当することに異論はないが、宣告し出したタイミングを問題視
フルカウント
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菊池雄星の不正投球宣告について西武が文書提出 「他の投手は?」
「雄星だけですかと、思いたくなる」と鈴木葉留彦本部長
フルカウント
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西武・菊池雄星が第1投で反則投球をとられる 東尾修氏「あり得ない」
菊池雄星が第1投で反則投球をとられたことに「あり得ない」と東尾修氏
スポニチアネックス
2017年8月24日
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西武ライオンズの菊池雄星が不正投球宣告を受ける 辻発彦監督が判定に怒り
辻発彦監督は「他の試合で取ってんのかって」と語気を強めた
フルカウント
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西武ライオンズ・菊池雄星に再び不正投球宣告 1球目で2段モーションを指摘
この日の1球目を投じたところで、主審が不正投球を宣告
フルカウント
2017年8月23日
2017年8月22日
2017年8月21日
2017年8月19日
2017年8月18日
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菊池雄星に反則投球宣告 辻発彦監督が意見書提出も
辻発彦監督は、審判団の判定に対し、NPBへ意見書を提出する意向を示唆した
スポニチアネックス
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菊池雄星 反則投球宣告に怒りの完封12勝「もう8月 なぜ今なのかと」
菊池雄星は2回に反則投球を2度宣告されるも、リーグトップタイの完封12勝
スポニチアネックス