菊池雄星への不正投球宣告

8月17日の楽天戦で2球連続で二段モーションによる不正投球を宣告された菊池雄星が、同月24日のソフトバンク戦で投じた1球目でも同様の不正投球を宣告され、物議を醸している。

2017年8月31日

2017年8月30日

2017年8月28日

2017年8月25日

2017年8月24日

2017年8月23日

2017年8月22日

2017年8月21日

2017年8月19日

2017年8月18日

2017年8月17日