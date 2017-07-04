都議選で都民ファースト圧勝
『都議選で都民ファースト圧勝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年7月20日
2017年7月18日
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「小池チルドレン」だらけの都政 問題山積みの中どこへ向かう？
9つある常任委員会など、どれを「都ファ」が取るのかが問題だと都庁関係者
デイリー新潮
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小池チルドレンの問題議員たち 遅刻常習者や大麻擁護など
55人のチルドレンの中には、遅刻常習者や大麻を擁護する議員もいるという
デイリー新潮
2017年7月11日
2017年7月10日
2017年7月9日
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エド・はるみ 都議選で大勝した都民ファーストの会にコメント
都議選の大勝について「都民のみなさまの変えて欲しいという表れ」と指摘
スポーツ報知
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平愛梨 弟・慶翔氏への祝福ツイートを削除した裏事情
弟の平慶翔氏が都議選で初当選したことを祝福するツイートをしたが削除
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年7月8日
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高須克弥院長が都議選を総括 「反安倍派が喜ぶのはとんだ見当違い」
「『自民党が負けた！』と反安倍派が喜ぶのはとんだ見当違いだよ」と指摘
NEWSポストセブン
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自民党が都議会議員選挙で「歴史的惨敗」 とどめを刺した珍言たち
街頭演説での安倍首相の「こんな人たちに負けるわけにはいかない」
文春オンライン
2017年7月7日
2017年7月6日
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高木美保 自民党の都議選大敗について指摘「そんな簡単なことじゃない」
豊田真由子議員の暴言が、党内で敗因とされていることについて言及
トピックニュース
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都議選、都民ファーストの推薦候補の半数が落選 民進離党の時期に明暗
公認候補が全員当選する一方、推薦候補は半数が落選し、明暗が分かれた
読売新聞オンライン
2017年7月5日
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ロザン宇治原史規 安倍首相の発言めぐる報道に指摘「フェアじゃない」
自分に反対する人を「こんな人たち」と呼んだように見せる報道が多いと指摘
トピックニュース
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太田光 都民ファーストの会の圧勝に疑問「安倍さんと同じ考えだった人」
小池百合子氏について「ほとんど安倍さんと同じ考えだった人」だと指摘
トピックニュース
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都議選で圧勝の都民ファースト 真価問われる条例制定や議会改革
目玉である議員提案による条例制定や、議会改革の真価が問われることに
読売新聞オンライン