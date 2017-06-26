藤井聡太四段が29連勝を達成
『藤井聡太四段が29連勝を達成』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年7月3日
2017年7月1日
2017年6月30日
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藤井聡太四段に芸能界が触手 評論家「バラエティーは出ないほうがいい」
芸能評論家は「バラエティー番組などには出ないほうがいい」と指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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藤井聡太四段の母が困惑した発言「学校に行きたくない」
「今日も『学校に行きたくない』とブチブチ文句を言っていました」と母
女性自身
2017年6月29日
2017年6月28日
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勝間和代氏、藤井聡太四段の連勝は「偶然の可能性」 発言に賛否
あまり強くない相手と「偶然」連戦することになっただけとの見解を主張
J-CASTニュース
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藤井聡太四段、注目の進路 ファン50人は全員「中卒」支持
50人の男女全員が、将棋に専念してほしいと「中卒」を支持する結果に
東スポWEB
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藤井聡太四段へ 伊調馨が連勝の極意送る「挑戦をやめると連勝も止まる」
「挑戦をやめると連勝も止まってしまう」と「挑戦」こそ連勝の極意だとした
スポーツ報知
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藤井聡太四段が小学生のころ読んでいた本「あなたが職場で嫌われる理由」
父親が買っていた「あなたが職場で嫌われる理由」という本を読んでいたそう
週刊女性PRIME
2017年6月27日
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大竹まこと、藤井聡太四段の将棋作法に噛みつく「誰かシメてやれ」
「これ以上調子に乗らすな。誰かシメてやれ！」と持論を展開
スポーツ報知
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藤井聡太四段が対局中に見せた意外な中学生らしさ 財布に注目集まる
「バリバリ」と音を立てる中学生らしいマジックテープ式の財布
J-CASTニュース
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射るような鋭い眼光で藤井聡太四段を観察 次に戦う佐々木勇気五段とは
7月2日に対戦する佐々木勇気五段が藤井四段を射抜くかのような目で見ていた
J-CASTニュース
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報道陣らが先に注文…藤井聡太四段が五目チャーハン食べられず
夕食で五目チャーハンを注文したがありつけず、他のメニューにしたという
東スポWEB
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加藤一二三九段が藤井聡太四段の今後を予言「さらに勝ち進む公算大」
29連勝をかけた対局中に「（竜王戦を）さらに勝ち進む公算大」と加藤九段
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