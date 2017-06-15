野際陽子さん死去
女優の野際陽子さんが2017年6月15日に死去したことがわかった。
2018年2月12日
2017年7月3日
2017年6月21日
2017年6月20日
2017年6月19日
2017年6月16日
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坂上忍、野際陽子さんの離婚会見に感嘆「今の若いのは何でもペラペラ…」
千葉真一さんとの離婚会見で、相手を一切悪く言わない野際さんの姿勢に感嘆
デイリースポーツ
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野際陽子さんの訃報に中国ネットユーザーが衝撃「信じられない」の声
「トリック」の母親役や、「ドラゴン桜」の理事長役が若者に受けたと紹介
Record China
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野際陽子さん死去当日に緊迫した電話 芸能リポーターが明かす
野際さんの事務所社長に前田氏は電話で、ドラマの収録について聞いたそう
スポーツ報知
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野際陽子さん死去 元夫・千葉真一が悲痛「直接見るまで信じない！」
元夫・千葉真一は「俺は直接見るまで信じない！」と衝撃を受けていたという
デイリースポーツ
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野際陽子さん死去 親交のある黒柳徹子が追悼コメント
「何より正直だった清らかなあなたが好きでした」とコメント
日刊スポーツ
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野際陽子さん死去 娘の真瀬樹里が報告「私の腕の中で旅立ちました」
3年前に肺腺がんが発覚してから「壮絶な3年の闘病でした」と振り返った真瀬
スポーツ報知