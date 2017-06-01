T.O.Pの大麻吸引疑惑

韓国グループBIGBANGのT.O.Pが大麻使用の疑いで起訴された。検察によると16年10月に自宅で、20代の女性と4回にわたり大麻を吸引、そのうち、2回は液状の大麻を電子たばこで吸ったという。

2017年8月28日

2017年8月23日

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