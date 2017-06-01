T.O.Pの大麻吸引疑惑
韓国グループBIGBANGのT.O.Pが大麻使用の疑いで起訴された。検察によると16年10月に自宅で、20代の女性と4回にわたり大麻を吸引、そのうち、2回は液状の大麻を電子たばこで吸ったという。
2017年8月28日
2017年8月23日
2017年6月29日
2017年6月15日
2017年6月10日
2017年6月9日
2017年6月8日
2017年6月7日
-
BIGBANGのT.O.P、意識は回復していなかった 主治医が現在の状態明かす
「刺激を与えれば目を覚ますが、継続できない」とコメント
Kstyle
-
BIGBANGのT.O.P 2008年にも薬の摂取で病院に搬送されていた
2008年にも、薬の摂取が原因で病院に運ばれたことがあると関係者
東スポWEB
-
BIGBANG・T.O.Pの「意識不明で集中治療室行き」は誤報？現場関係者が証言
現場の警察関係者は7日、「意識不明という報道は事実ではない」と証言した
Record China
2017年6月6日
-
BIGBANGのT.O.Pが薬物過剰摂取で搬送 意識回復と韓国メディアが報じる
午後5時ごろに搬送され午後7時すぎに意識を取り戻したと韓国メディアは報道
女性自身
-
BIGBANGのT.O.Pが意識不明 薬物の過剰摂取の疑い
集中治療室に移されたが、いまだ意識が回復していないという
Kstyle
-
BIGBANGのT.O.Pが大麻使用当時に投稿した写真が話題 「ひどすぎる」
スイスのアーティスト、ウルス・フィッシャーの作品などの写真
中央日報
-
BIGBANGのT.O.Pに大麻吸引容疑 「芸能人の兵役」への余波とは
兵役中の芸能人に対する世間の見方が厳しくなりそうな気配だという
サーチコリアニュース
2017年6月5日
2017年6月3日
2017年6月2日
-
BIGBANGのT.O.P 公に姿を現さず上司が代わりに謝罪しバッシングが拡大
兵役で取得していた外泊を終え勤務先に復帰したが、本人からの謝罪はない
Record China
-
大麻容疑のBIGBANGのT.O.P、取り調べを終了 起訴に関しては近く決定か
4月初旬に体毛が鑑定され、大麻使用の陽性反応が出ていたT.O.P
中央日報