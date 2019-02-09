『サワコの朝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
実妹と個人事務所を設立し、社長と女優の二足の草鞋を履いているという
女性自身
阿川佐和子は番組内で、「今日を限りに終わることになりました」と報告
日刊スポーツ
61歳でビキニ姿を披露した宮崎美子から刺激を受けたことを告白
スポニチアネックス
あまりのそっくりぶりに、近藤は「自分の父親が嫉妬してるくらい」と発言
6〜8歳のころを米国で過ごし、帰国後は周囲になじめないこともあったそう
デイリースポーツ
ロンドン五輪出場を逃し、次の五輪で「メダルは絶対獲れると思った」と告白
阿川佐和子が27日のラジオで「終わることになりました」とコメント
Smart FLASH
加藤茶との結婚直後から、「財産目当て」などと批判されていたという
中居正広が、事務所で出してきた曲を病室で流そうと提案したという
クイズ番組に出るため東大に入ったが、一般人が出られる番組がなかったそう
「普通の形は無理」とし、どのような形なら開催可能かを議論をすべきと言及
フランスで仕事をした際、日本の芸能界が「汚れた世界」に見えたと告白
当時の状況について「東京にいるとつらかった」ためアメリカに渡ったという
結婚までを、25年ほど一人で暮らしてきて、同棲もしたことがなかったと説明