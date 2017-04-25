今村復興相が失言で辞任

2017年4月25日、今村雅弘復興相が東日本大震災について「東北で良かった」などと発言した。この後、今村氏は発言を撤回し、責任を取り辞任する意向を固めた。

2017年5月4日

2017年4月30日

2017年4月27日

2017年4月26日

2017年4月25日