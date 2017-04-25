今村復興相が失言で辞任
2017年4月25日、今村雅弘復興相が東日本大震災について「東北で良かった」などと発言した。この後、今村氏は発言を撤回し、責任を取り辞任する意向を固めた。
2017年5月4日
2017年4月30日
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松本人志が失言の今村雅弘氏に呆れ「自殺志願者みたい」と酷評
記者からの質問にキレて謝罪したことを挙げ、「自殺志願者みたい」と酷評
スポーツ報知
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杉村太蔵 今村雅弘氏失言に絡み、12年前の失言を番組で蒸し返される
「（議員は）JRがただですよ」「料亭に行きたい」などの発言
スポーツ報知
2017年4月27日
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今村雅弘氏の失言「エヴァ」のキャラデザ手がけた貞本義行氏も憤慨
26日、キャラクターデザインを手掛けた貞本義行氏はTwitterで憤慨
日刊スポーツ
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高木美保 今村雅弘氏の発言をめぐる安倍晋三首相の謝罪を批判
今村雅弘氏の発言に対して、すぐに登壇して謝罪した安倍首相を批判
トピックニュース
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小倉智昭 二階俊博氏のメディア批判に「絶対言ってはいけない言葉ある」
メディアは少しでも悪いところがあれば指摘すると批判した二階氏
スポーツ報知
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今村雅弘氏が失言で更迭 地元の人が人柄を証言「お坊ちゃまでわがまま」
「お坊ちゃまです」「わがままなところありました」と地元の人が証言
スポーツ報知
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今村雅弘氏の失言「東北で良かった」逆手にネット上で魅力発信相次ぐ
「東北で良かった」を逆手に、Twitterには東北の魅力を表現した投稿が続出
スポニチアネックス
2017年4月26日
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今村復興相が失言で辞任 「エヴァネクタイ」にも余波
過去には「新世紀エヴァンゲリオン」のネクタイ着用が話題になった今村氏
J-CASTニュース
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今村復興相が失言で辞任 二階幹事長の「擁護発言」も波紋を広げる？
「いちいち首を取るまで張り切っていかなくてもいいんじゃないか」と発言
日テレNEWS NNN
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今村雅弘復興相が失言で辞任 過去には政治資金で豪遊も？
濱野成秋氏は「政治資金でキャバクラや居酒屋で豪遊していた」と告白
東スポWEB
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今村雅弘元復興大臣が失言 Twitterでは「＃東北でよかった」タグが登場
Twitter上では、「＃東北でよかった」というハッシュタグが登場した
デイリースポーツ
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坂上忍 辞任の今村雅弘元復興相をバッサリ「性根腐ってる」
坂上忍は「この人の性根腐ってるんだろうなと俺は思った」とバッサリ
トピックニュース