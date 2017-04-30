『石原プロ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
週刊女性PRIME
所属タレントである神田正輝は、個人事務所を設立すると考えられているそう
女性自身
渡さんの妻は「静かに送ってほしい」という遺言を守ったと石原プロ関係者
NEWSポストセブン
石原プロ関係者で呼ばれたのは渡さんのマネジャーなどごくわずかだったそう
石原プロにいたときは、渡哲也にすべてを預けていたとコメント
スポーツ報知
2021年1月に解散するそうで、いくつかの関連会社はすでに清算済みだそう
デイリー新潮
渡哲也がマネジメント部門の終了を決意したようだと映画配給会社の関係者
FRIDAYデジタル
所属俳優に解散が伝えられると、自分は渡哲也と「一緒にやりたい」と舘
日刊ゲンダイDIGITAL
石原プロの広報担当は「記事はまったく事実ではありません」と完全否定
渡について舘ひろしは「リハビリを一生懸命、やってくれてます」と明かした
デイリースポーツ
石原プロ次世代スター発掘オーディションでグランプリを獲得した神田
日刊スポーツ
3日のイベントで「石原プロは体育会系をやめます」と取材陣に話したという
入社してすぐに、炊き出しのメイキングビデオを見せられたと告白
トピックニュース
石原プロについて「石原裕次郎ファンの夢を守り、壊すことをしない」と表現