大谷翔平のWBC辞退

大谷翔平が、右足首故障のために、3月に開催される第4回ワールド・ベースボール・クラシックへの出場を辞退した。

2017年3月25日

2017年3月23日

2017年3月11日

2017年2月15日

2017年2月13日

2017年2月9日

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2017年2月6日

2017年2月5日

2017年2月4日