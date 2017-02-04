大谷翔平のWBC辞退
大谷翔平が、右足首故障のために、3月に開催される第4回ワールド・ベースボール・クラシックへの出場を辞退した。
2017年3月25日
2017年3月23日
2017年3月11日
2017年2月15日
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大谷翔平の足首痛 やはりダルビッシュ有とのキックボクシングも原因か
スポーツ紙デスクは足首に爆弾を抱えながら代表にこだわったためという
デイリー新潮
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大谷翔平 WBC辞退後初、小久保裕紀監督と対面し謝罪「すいませんでした」
同日に侍ジャパンの小久保裕紀監督とWBC不参加決定後、初対面
スポーツ報知
2017年2月13日
2017年2月9日
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WBCオランダ代表ソフトバンクのバンデンハーク 侍ジャパンは「強敵」
大谷翔平の離脱にも「強いチームであることに変わりはない」と指摘
東スポWEB
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大谷翔平のWBC辞退 韓国では惜しむ声が圧倒的多数
韓国の野球ファンからは「大谷は絶対見たかった」など惜しむ声が続出
サーチコリアニュース
2017年2月8日
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中田翔が大谷翔平のWBC辞退に本音「無理しないでと言いいたい」
「チームメートの立場としたら、無理しないで、って言いたくなる」と中田
日刊ゲンダイDIGITAL
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大谷翔平のWBC辞退 日本だけでなく、米国も大きく落胆する裏事情
人材獲得の見本市となったWBCに出場しないことはMLB機構にとって誤算という
NEWSポストセブン
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大谷翔平のWBC出場辞退は運営の電通に影響 MLB挑戦にも支障？
告知ポスターやCMなどを作り替える羽目となった運営を仕切る電通
Smart FLASH
2017年2月6日
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ダルビッシュ有 大谷翔平のWBC辞退を巡る騒動に苦言
「怪我した本人への心配ではなく誰が悪いかとかばっかり」とツイート
デイリースポーツ
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大谷翔平がWBCへの思いを激白 「前向きに捉えることが大事」
「（気持ちを整理するのは）難しいものがあります」と告白
Sportiva
2017年2月5日
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WBC辞退の大谷翔平 強化試合でケガが悪化も「後悔は特にない」
日本代表の強化試合でケガを悪化させたが「後悔は特にないですね」と一言
東スポWEB
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大谷翔平のWBC辞退 変化球に長けた菅野智之が活躍する可能性も
国際舞台では変化球の制球に長けた菅野智之などが活躍するだろうと評価
日刊ゲンダイDIGITAL
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中日の岡田俊哉 ケガでWBC欠場の大谷翔平に「羨ましい」
代表に選ばれるのは光栄としつつ、「僕らは第一に球団の商品」と語った
日刊ゲンダイDIGITAL
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大谷翔平も要注意 イチローが過去に助言したアリゾナの「落とし穴」
イチローはかつて、温暖なアリゾナでは練習しすぎる恐れがあると話していた
日刊ゲンダイDIGITAL
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張本勲氏が大谷翔平のWBC欠場に意見「心配したことが起きましたね」
二刀流で両方やる難しさを指摘し「心配したことが起きましたね」とコメント
スポニチアネックス