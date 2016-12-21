岐阜県大垣市出身のプロ野球選手（捕手）。右投右打。1987年1月13日生まれ。中日ドラゴンズ所属。
日ハムからFA宣言した選手に対し、移籍を妨害する趣旨の発言をしていたそう
文春オンライン
「カットしたり抜けたりとか。意外とボールは定まらない」とコメント
東スポWEB
日本ハムから「選手による補償を求めない」と通知されたと報告
スポーツ報知
人的補償について、決定時期が14日前後になることを明かした
5年間バッテリーを組んできた大谷翔平の会見を見たという女房役は感慨深げ
デイリースポーツ
「プライドが高いというのが組んだ投手陣の総評です」と日本ハムOB
日刊ゲンダイDIGITAL
大野は「高く評価していただき、感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント
スポニチアネックス
「新しく挑戦するという形で前を向いていけると思っています」と大野
取材では、FA権を行使した日本ハムで同期入団の大野奨太について言及
「他球団のように2人も3人も獲れない」と球団関係者が明言
「2回話したので結論はほぼ出ている」とコメント
BASEBALL KING
二刀流で活躍した大谷翔平、リーグ首位打者に輝いた坂本勇人などが選出