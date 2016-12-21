大野奨太

岐阜県大垣市出身のプロ野球選手（捕手）。右投右打。1987年1月13日生まれ。中日ドラゴンズ所属。

2020年9月23日

2018年4月4日

2018年1月14日

2018年1月11日

2017年12月26日

2017年12月15日

2017年12月10日

2017年12月9日

2017年11月17日

2017年11月4日

2017年11月2日

2017年10月16日

2017年1月13日

2016年12月21日