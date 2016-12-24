MAKIDAI同乗の車が事故
『MAKIDAI同乗の車が事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年2月27日
2017年1月31日
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EXILEのMAKIDAIが復帰で事故の詳細語る「天井がゆがんだ」
事故の直前と直後の記憶がなく、気づいたら担架で運ばれていたという
スポニチアネックス
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EXILEのMAKIDAIが「ZIP！」で復帰「無事に帰ってまいりました」
31日、メーンパーソナリティーを務める「ZIP！」に、約1カ月ぶりに復帰した
東スポWEB
2017年1月30日
2017年1月2日
2016年12月28日
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事故で重傷のMAKIDAIが謝罪「申し訳ない気持ちでいっぱい」
ファンや関係者、メンバーに「本当に申し訳ない気持ちでいっぱい」と謝罪
オリコンニュース
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交通事故で重傷のMAKIDAIが自力歩行可能に HIROが回復ぶり明かす
見舞いに行ったHIROによると、自力歩行ができる状態にまで回復したそう
スポニチアネックス
2016年12月26日
2016年12月25日
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肺挫傷などで重傷のMAKIDAI 全治2〜3カ月の見込みと事務所が発表
所属事務所は25日、全治2〜3カ月の見込みであることを発表した
デイリースポーツ
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EXILE・MAKIDAIが交通事故で骨折 肺挫傷と脳しんとうの症状も
MAKIDAIは肋骨骨折のほか肺挫傷、脳しんとうなどの重傷
日刊スポーツ
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MAKIDAIらの事故に三代目JSB岩田剛典が心境「悲しすぎて胸が…」
メンバーの岩田剛典は「EXILE TRIBE モバイル」を通じて心境を告白
ミュージックヴォイス