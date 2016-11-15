秋元優里アナと生田竜聖アナが離婚
フジテレビの秋元優里アナと、俳優の生田斗真の弟で同局の生田竜聖アナが別居中であることを、「フラッシュ」が報じた。 その後、2018年4月に離婚が成立。
2020年6月8日
2019年2月9日
2018年5月6日
2018年5月5日
2018年5月4日
2017年1月15日
2017年1月4日
2016年12月18日
2016年12月6日
2016年11月23日
2016年11月22日
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遠野なぎこ 離婚協議中の秋元優里アナに「こういうやつは不倫する」
不倫疑惑が報じられたことについて、「こういうやつはやりますよ」と断言
スポーツ報知
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秋元優里アナの不倫疑惑 「お相手」とは結婚前から噂されていた？
噂の相手は局内で「報道のエース」とも言われるプロデューサーだと関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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秋元優里アナ 生田竜聖アナとの別居騒動で全番組降板の可能性も
全番組を降板させられて他部署に異動する可能性が高くなってきたと関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年11月21日
2016年11月20日
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松本人志 秋元優里アナを追及する東野幸治に苦言「やりすぎ」
別居報道がある秋元優里アナへの追及を緩めない東野に、松本は指摘
トピックニュース
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フジテレビ秋元優里アナが夫・生田竜聖アナとの別居報道を認める
15日、一部メディアで報じられた生田竜聖アナとの別居報道について言及
オリコンニュース