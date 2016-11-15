秋元優里アナと生田竜聖アナが離婚

フジテレビの秋元優里アナと、俳優の生田斗真の弟で同局の生田竜聖アナが別居中であることを、「フラッシュ」が報じた。 その後、2018年4月に離婚が成立。

2020年6月8日

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