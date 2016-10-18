「ミス慶応」運営団体の不祥事
「ミス慶応コンテスト2016」が、運営する広告学研究会の不祥事によって中止になった騒動。
2017年8月9日
2016年12月30日
2016年11月29日
2016年11月18日
2016年11月12日
2016年11月6日
2016年11月5日
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慶応大学「広研」集団暴行疑惑 処分の内容が「軽すぎる」と批判
大学が下した一番重い処分が「無期停学」であることがネット上に出回った
J-CASTニュース
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慶応大学「広研」集団暴行疑惑 学生4人を無期停学などの処分
「広告学研究会」の男子学生のうち3人が無期停学、1人がけん責となった
スポニチアネックス
2016年11月2日
2016年11月1日
2016年10月27日
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東京大学と慶応大学で集団暴行事件 現役学生「バカな奴はバカ」
「東大だから頭いいし心身共に素晴らしいということはない」と、ある学生
NEWSポストセブン
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慶大生の集団暴行疑惑 報道内容をテレビ朝日が番組内で謝罪
宇賀なつみアナが20日放送の内容を被害女性に対する配慮に欠けるものと説明
スポニチアネックス
2016年10月26日
2016年10月25日
2016年10月22日
2016年10月21日
2016年10月19日
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慶大生の集団強姦疑惑 主犯格の学生が被害女性を脅迫か
主犯格の学生は事件が表沙汰にならないように被害女性を脅迫したとのこと
文春オンライン
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慶應大学の集団強姦疑惑 動画流出でも「無罪」になる可能性がある？
立証には、逆らうことが不可能な状態であったことを示す必要があると弁護士
日刊ゲンダイDIGITAL