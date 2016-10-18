「ミス慶応」運営団体の不祥事

「ミス慶応コンテスト2016」が、運営する広告学研究会の不祥事によって中止になった騒動。

2017年8月9日

2016年12月30日

2016年11月29日

2016年11月18日

2016年11月12日

2016年11月6日

2016年11月5日

2016年11月2日

2016年11月1日

2016年10月27日

2016年10月26日

2016年10月25日

2016年10月22日

2016年10月21日

2016年10月19日

2016年10月18日