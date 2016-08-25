台風10号（2016）
台風10号は2016年8月に発生。30日には岩手県大船渡市付近に上陸した。東北の太平洋側への上陸は史上初。
2016年9月6日
2016年9月4日
2016年9月3日
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台風10号による被害 岩手県内の死者は13人、孤立は814人
岩手県内の死者は3日正午現在、13人となっている
日テレNEWS NNN
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台風10号による豪雨 岩手県岩泉町で依然622人が孤立、9人と連絡取れず
町の全域で道路の崩落や土砂崩れが発生し、一部地域の孤立が続いている
読売新聞オンライン
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極楽とんぼの復活ライブ 3日開催予定も台風10号の影響で延期
台風10号の影響で、宅配業者にお願いした衣装などが届いていないという
オリコンニュース
2016年8月31日
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台風10号による大雨 岩手県で12人の死亡を確認
高齢者グループホームで9人の遺体が、小本川で男性1人の遺体が見つかった
日テレNEWS NNN
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台風10号による大雨の影響か 岩手県のグループホームで9人の遺体発見
性別などはわかっておらず、警察が確認作業を行っている
日テレNEWS NNN
2016年8月30日
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「台風10号」に子どもたちが狂喜乱舞 ツイートが大人気に
夏休みの宿題が終わっていない人に向け「夏休み延長させてやる」とツイート
J-CASTニュース
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台風10号が岩手県に上陸 東北の太平洋側への上陸は史上初
東北地方の太平洋側に上陸したのは、統計が整備された1951年以降で初となる
tenki.jp
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台風10号が30日正午に再び「大型」に 夕方にかけて東北地方に上陸へ
東北や北海道は風が急に強まって暴風域となり、海上では猛烈にしける見込み
tenki.jp
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強い台風10号が30日昼すぎ〜夕方に東北地方に上陸か 厳重な警戒を
北日本では海上を中心に猛烈な暴風雨となり、海は猛烈なしけとなる見込み
日テレNEWS NNN