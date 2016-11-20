2016年秋ドラマ
『2016年秋ドラマ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年1月11日
2016年12月23日
2016年12月21日
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「逃げ恥」最終回 成田凌演じる梅原ナツキが予想外のカミングアウト
成田凌演じる梅原ナツキのカミングアウトに、視聴者の間で衝撃が広がった
モデルプレス
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「逃げ恥」公式サイトに意味深な一文「また次の逃げ恥で」
最後に「また次の『逃げ恥』でお会いしましょう」という一文が掲載
マイナビニュース
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田嶋陽子氏が逃げ恥にかみつく 「契約結婚」に異議ありの姿勢
「まだこんなことしてんのって」と語り、異議ありの姿勢を見せていた
デイリースポーツ
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「逃げ恥」最終回 北海道で驚異の瞬間最高視聴率31％
瞬間最高視聴率は午後11時4分、5分、6分に記録された31％
スポーツ報知
2016年12月20日
2016年12月16日
2016年12月14日
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「逃げ恥」視聴率、第10話は17.1%でまた自己最高 20%の大台も視野
先週の第9話の16.9％を0.2ポイント上回り、またも自己最高を更新
スポニチアネックス
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「逃げ恥」恋ダンスに安住紳一郎アナが登場 「ぴったんこ」がきっかけ
9日の「ぴったんこ」に出演した石田ゆり子が、ドラマの関係者に頼んだそう
スポニチアネックス
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「逃げ恥」で斬新なベッドシーンの演出 ぬいぐるみにアテレコ
ロボットとクマのぬいぐるみを使い、声だけでベッドシーンを連想させた
モデルプレス
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「逃げ恥」突然の険悪ムード 切ないラストに反響殺到
前半の甘い生活から一転した険悪ムードのラストに、視聴者から反響が殺到
モデルプレス
2016年12月10日
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「ラストコップ」最終回生放送中に佐々木希が失態「唐沢さん！」と叫ぶ
途中、佐々木希が唐沢寿明演じる主人公に「唐沢さん！」と叫ぶハプニングも
スポニチアネックス
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「逃げ恥」カットされた新垣結衣の絶妙アドリブ 星野源が明かす
そばを茹でるシーンで、星野のメガネが曇っていたのはアドリブだったそう
スポニチアネックス
2016年12月9日
2016年12月8日
2016年12月3日
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「ラストコップ」最終回は異例のほぼ全編生放送 視聴者投票で展開決定
これまで一部実施されることはあったが、ほぼ全編が生放送となるのは異例
マイナビニュース
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「逃げるは恥だが役に立つ」フジテレビの撤退が大ヒットの要因か
今秋からフジテレビ系列の火曜22時枠がなくなったことが要因の1つだという
NEWSポストセブン