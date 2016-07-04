プロ野球オールスター2016
『プロ野球オールスター2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年7月17日
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筒香嘉智が憧れる松井秀喜氏 2001年の球宴3連発に衝撃を受けた
2001年に憧れの松井秀喜氏が放った、3戦連続の本塁打に衝撃を受けたと告白
スポニチアネックス
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DeNAの筒香嘉智 オールスター2日間で賞金400万円とマツダ車をゲット
個性あふれるプレーをした選手に贈られる「Be a drive.賞」などに選ばれた
スポニチアネックス
2016年7月16日
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投手選出の大谷翔平 球宴第2戦で打者としてMVPに
大谷翔平が5番DHで先発出場し、初本塁打含む4打数3安打2打点2得点と活躍
フルカウント
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「狙ってました」大谷翔平がオールスターで初アーチ
「すごく気持ちがよかった」「狙った？狙ってました」と笑顔で振りコメント
デイリースポーツ
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DeNAの筒香嘉智が2戦連続でアーチ 地元のファン沸かせる
球宴初アーチを含む2安打1打点でMVPを獲得した前日の第1戦に続く一発
スポニチアネックス
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オールスターゲーム2日目の本塁打競争 優勝者は？
準決勝で7発放って筒香嘉智を下し、決勝では大谷大谷翔平に勝利
スポーツ報知
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大谷翔平に興味深い質問「投手と打者、活躍したときどっちが嬉しい？
大谷は、打者と投手のどちらで活躍したときが嬉しいのかと質問を受けた
Sports Watch
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阪神の金本知憲監督 新井貴浩に久々のいじり 「広島に逃げたやろ」
優勝へのプレッシャーが阪神の比じゃないという新井の発言を金本監督は指摘
スポーツ報知
2016年7月15日
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鈴木誠也が球宴でも「神ってる」 高く上がったフライがポトリ
9回にサファテと対戦するも、三塁方向へ高く上がったフライとなった
デイリースポーツ
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全セが空中戦を制し3連勝、坂本勇人や筒香嘉智らがホームラン
最優秀選手には本塁打を含む2安打を放った筒香嘉智が選ばれた
スポニチアネックス
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菅野智之が球宴で2回完全、坂本勇人に煽られて直球勝負
坂本勇人に「ちっちゃい」と煽られ、直球勝負をしたと明かした
デイリースポーツ
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横浜スタジアムが水没する事態 「オールスター前夜祭」も中止
横浜スタジアムで開催予定だったが、横浜市内を記録的豪雨が襲ったため
スポーツ報知
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金本知憲監督が新井貴浩へのイジリを復活 口撃に終始タジタジ
「『オレは逃げる』と言って広島に行ったんやろ。知ってるで」と口撃
東スポWEB
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大谷翔平がHR競争で初優勝、柳田悠岐と山田哲人に勝つ
大谷翔平が柳田悠岐と山田哲人を抑え、初出場初優勝を飾った
スポニチアネックス
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ヤクルトの山田哲人 球宴ホームランダービーで2年連続Vを目指す
筒香嘉智、大谷翔平らの強打者に、「レベルが違う」と警戒
デイリースポーツ
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ロッテの伊東勤監督 球宴初出場の「神ってる」男、田村龍弘にMVP指令
「全国に名前を売る活躍をしてMVPを取ってくれればね」とコメント
スポニチアネックス