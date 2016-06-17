イチロー、日米通算で最多安打記録達成
イチローが、ピート・ローズ氏の持つメジャー通算最多安打記録を日米通算で上回った。
2017年4月25日
2016年8月30日
2016年7月15日
2016年7月12日
2016年6月28日
2016年6月26日
2016年6月24日
2016年6月23日
2016年6月20日
-
王貞治氏がアーロン氏を抜き、MLBのHR記録更新 当時の米メディアの反応は
米メディアの多くは日本の球場の狭さやレベルの低さを引き合いに出した
BASEBALL KING
-
三浦知良が待望の今季初ゴール イチローとのメール内容明かす
試合後には、親交のあるイチローに4257安打の祝福メールを送ったことを告白
スポニチアネックス
2016年6月19日
-
ダウンタウンの松本人志が古市憲寿氏のコメントに不満を漏らす
古市氏はイチローの安打記録に「良かったんじゃないですか」とコメント
トピックニュース
-
松本人志がピート・ローズ氏に痛烈「イチローより人間のレベルは下」
イチローが更新した安打記録を、「比較対象にならない」とローズ氏は否定
スポニチアネックス
2016年6月18日
-
イチロー伝説は強肩から始まった…米メディアが初レーザーを回顧
2001年の試合で見せた初めてのレーザービームから伝説が始まったと指摘
フルカウント
-
関係者が首をひねったイチローと清原和博氏「急接近」の過去
2人は「犬猿の仲」と見る向きもあったが06年の会食以来、急接近したという
日刊ゲンダイDIGITAL
-
張本勲氏がイチローを称賛 ローズ氏に「何をやきもち焼いているの？」
イチローに否定的な姿勢のローズ氏に「何をやきもち焼いているの？」と強調
スポニチアネックス
-
田中将大、イチローへの尊敬の思いを語る 「毎日、準備を徹底して…」
ベンチ裏でイチローの日々の試合に備える姿勢を間近で目にした田中
スポニチアネックス
-
助っ人マシソン、ローズ氏に強烈な皮肉 「イチローは世界中で愛されてる」
イチローは世界中で愛されているが、ローズ氏はどうだろうと巨人のマシソン
東スポWEB