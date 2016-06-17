イチロー、日米通算で最多安打記録達成

イチローが、ピート・ローズ氏の持つメジャー通算最多安打記録を日米通算で上回った。

2017年4月25日

2016年8月30日

2016年7月15日

2016年7月12日

2016年6月28日

2016年6月26日

2016年6月24日

2016年6月23日

2016年6月20日

2016年6月19日

2016年6月18日

2016年6月17日