『iOS10』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
バグの修正、セキュリティや安定性の向上、互換性を改善する
マイナビニュース
iPhoneのカメラが虫眼鏡代わりになる、拡大鏡の機能
livedoor
10以前はオリジナル状態で送信されるため、相手のパケット使用量を消費する
「ヘルスケア」アプリのデータが正しく表示されないバグが修正されている
Engadget 日本版
JPEG画像やPDFファイルを開かせるだけで、乗っ取ることができるという
GIGAZINE（ギガジン）
連絡先アプリにも機能が追加され、デフォルトの連絡方法が設定できる
ギズモード・ジャパン
削除したアプリはApp Storeからインストールできる
ユーザーが望む、望まないにかかわらずアダルトな画像が表示される不具合
国内海外問わず、アップデート失敗の報告が多数見受けられるという
「マップ」で目的地を検索すると、乗換案内や運賃がチェックできる
GoodsPress Web
写真や動画を無制限で保存でき、分類分けやムービー作成もできる
実際は「削除」ではなく「非表示」になるだけだとエンジニアが明らかにした