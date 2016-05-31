清原和博の公判
『清原和博の公判』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年6月2日
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清原和博被告 自ら「保護観察付き」を求めるも認められなかった理由
初公判で清原被告自ら求めた「保護観察付き」は認められなかった
日刊ゲンダイDIGITAL
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清原和博被告は実刑でもよかった？ 元特捜検事が判決に疑問を呈すワケ
元特捜検事で弁護士の郷原信郎氏はこの判決に疑問を呈している
日刊ゲンダイDIGITAL
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清原和博被告の恩人が死去していた 後援会の事務局長を務めていた男性
恩人の男性は、清原被告の後援会の事務局長を務めていた
スポニチアネックス
2016年6月1日
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「清原和博氏に周囲の支えは必要ない」野村貴仁氏が語る
野村貴仁氏は1日の番組で「自分の意志で立ち直る」と清原に言及
スポーツ報知
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清原和博被告にオリックスが冷ややか「OB会名簿から消してもいい」
OB会名簿に名前が残っているが「消してもいいんじゃないか」との声もある
東スポWEB
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清原和博被告を待つ…薬物中毒よりつらい「地獄」
清原被告は子供との面会を望んでいるが、元妻は希望していないという
日刊ゲンダイDIGITAL
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清原和博被告の更生阻むTV局の「商魂」…もう始まっている争奪戦
筆者は、高額のギャラを払ったTV局は薬物代を渡していたようなものと指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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清原和博被告 閉廷後は恋人が待つ？六本木のビルへ直行
オフィス棟には弁護人の事務所が入居しており、打ち合わせをしたとみられる
スポニチアネックス
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清原和博被告の執行猶予は佐々木主浩氏のおかげ…温情判決の理由
佐々木主浩氏が、友人として更生を支援する意向を示したことが大きいという
スポーツ報知
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清原和博被告の判決を伝える中継映像 謎の男性が挑発か
清原被告の判決を伝える中継で、ラッパー風の男性が突然カメラ前に現れた
トピックニュース
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清原和博被告の判決公判 桑田真澄氏「野球界に元気な姿を見せてほしい」
困難に立ち向かってきた清原被告だからこそ、克服してほしいと述べた
スポニチアネックス
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清原和博被告を危機管理の専門家が酷評「最悪に近い」
専門家は、清原被告が直接謝罪していないことに対し「最悪に近い」と指摘
デイリースポーツ
2016年5月31日
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板東英二 清原和博被告の謝罪会見は「必要なし」
「公に出て行って謝罪する必要はない」との持論を展開
スポーツ報知
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清原和博被告の父親、実家に不在 近隣住民は「目に見えて体がやせている」
実家には報道陣が集まったが、父親の姿はみられなかった
デイリースポーツ
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480人が署名…清原和博被告を温かく迎える岸和田の住民たち
実家がある岸和田の住民は「再犯を起こさんようにしてあげたい」とコメント
東スポWEB
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清原和博被告の判決にツイッター上では賛否両論
Twitterでは「重い！驚いた！！ 初犯なのに！！」との声があがった
デイリースポーツ
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野村貴仁氏が清原和博被告に忠告「女遊びはやめること」
「性欲が出てきたらプラスアルファでシャブが欲しくなる」と指摘
東スポWEB
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清原和博被告の公判 マスコミの「ドタバタ」ぶりをレポート
被告を乗せたとみられる車が出ると、マスコミが車を追走
J-CASTニュース