バドミントン選手の桃田賢斗と田児賢一が違法賭博をしていた問題。
2016年に闇カジノへの出入りが発覚し、無期限の登録抹消処分を受けた田児氏
東スポWEB
2019年に、バドミントンを教えるアカデミーをマレーシアに創設したそう
FRIDAYデジタル
カジノ問題から1年半が経ち、桃田は反省して少しずつ頑張っているという
日刊ゲンダイDIGITAL
違法賭博の出場停止処分から1年3カ月ぶりに国際大会に復帰したが準優勝に
デイリースポーツ
マレーシアで田児はプロ選手として活動し、出場可能な試合には出ているそう
現代ビジネス
違法カジノ店での賭博による出場停止処分は、5月14日までとした
読売新聞オンライン
違法カジノでの賭博行為で、無期限の大会出場停止処分を受けている桃田
リオ五輪ではメダル確実と言われていたが、違法カジノ問題が報じられた桃田
週刊女性PRIME
闇カジノ問題で日本バドミントン協会から無期限の資格停止処分を受けていた
日本協会の専務理事は「社会的制裁を受けた」「前向きに考える」と明言
賭博問題の発覚から7カ月経ち、短く刈り込んだ黒髪の好青年姿で登場
バドミントンのイメージ回復に躍起になっている、早川賢一と遠藤大由ペア
「出ないほうが自分にとって被害は少ないのかなって」と苦悩していたという
Sports Watch
東京五輪でメダルが狙える実力のため、連盟は早期復帰を検討しているという
「ギャンブルに熱中した行為自体に後悔はありません」と述べている
NTT東日本からの30営業日の出勤停止処分が、27日をもって解除されていた
NTT東日本によると、出勤停止が27日で終了して週明けから練習するという
スポーツ報知
JSCが交付した助成金のうち390万円の返還を求めることが13日、分かった
桃田賢斗が世界ランキングから抹消されたことで、代表入りの可能性が浮上
マレーシアのプロリーグは7日、田児の同国でのプレーを「認めない」と発表