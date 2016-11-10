『べっぴんさん（ドラマ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
SNS上では、百田が「べっぴんさん」で演じた役に注目が集まっている
女性自身
前作「べっぴんさん」の20.3％を0.1ポイント上回った結果となった
日刊スポーツ
かつて多くのオーディションに受かり、メディアにも取りあげられたそう
モデルプレス
時代、家族、地域の描き方において、前作との違いがはっきり際立つという
NEWSポストセブン
最終回の大台割れは「ウェルかめ」の13.3％以来7年ぶり
スポニチアネックス
娘さくらを演じた歴代子役4人がそろうサプライズに芳根京子は号泣
第23週、24週で記録した19.7％を下回る自己ワーストを記録
これまでの自己ワーストだった、第5話の18.3％を下回った
感極まった芳根は、涙ながらに「私はこのチームが大好きです」とあいさつ
東スポWEB
番組内で連続テレビ小説「べっぴんさん」の母子別れのシーンを見て涙
第2週を除いて20％以上をキープし続け、16週連続で20％の大台を突破
プロのドラマーを目指している青年・河合二郎役に林遣都が決定した
オリコンニュース
3日放送の第54話は21.9％で、第46話の21.8％を上回り、自己最高を更新
10代のころ早くも「難役のスペシャリスト」というポジションを確率したそう
物語のモデルとなった「ファミリア」の対応が、非協力的で塩対応だという
日刊ゲンダイDIGITAL
NHKも午前8時から放送予定だった連続テレビ小説「べっぴんさん」を休止
スポーツ報知
「べっぴんさん」のあらすじを読み、軽いネタバレをした柳澤キャスター
自分の音楽がファンだけでなくファン以外の人たちにも知ってもらいたいそう
マネージャーが付きっきりで芳根の指導をしていたことが好評の秘密だという
週刊女性PRIME