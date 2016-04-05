ルイス・クルーズは、東北楽天ゴールデンイーグルスに所属するプロ野球選手。メキシコ合衆国出身、1984年2月10日生まれ。
フルカウント
フロントは不良債権が処理できて清々している、と語る大手紙G番記者
デイリー新潮
シーズン中の「放出」は、ダブつく戦力の大胆整備の始まりだという見方も
東スポWEB
低迷する打線のてこ入れに、ルイス・クルーズと橋本到を出場選手登録
デイリースポーツ
チームスタッフは「最も出番がなさそうなのはクルーズだろう」とキッパリ
「移籍か残留かは、印刷時点で確定していないことがほとんど」と関係者
NEWSポストセブン
CS直前、試合に臨む姿勢などを問題視され出場選手登録を抹消されたクルーズ
スポニチアネックス
自分の練習後は全体練習が終わるまで外野で球拾いをし、改心ぶりをアピール
「間違ったことをしてしまったことは認識しています」と約4分間のざんげ
スポーツ報知
クライマックスシリーズ第1Sに出場できなくなり、緊急事態となっている
日刊ゲンダイDIGITAL
関係者によると、練習態度などを問題視した首脳陣が決断したという
28日の阪神戦の初回、6球目のファウルが左足首への自打球となった影響
メジャー時代に遊撃経験もあり、ロッテでは二塁でゴールデングラブ賞を獲得
BASEBALL KING
ロッテ時代と「まるで別人」で「太ったんじゃないのか」とコーチの声もある