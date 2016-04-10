朝霞市の少女誘拐事件

2014年3月から行方不明になっていた埼玉県朝霞市の中学3年の女子生徒が2016年3月27日、東京都中野区内で約2年ぶりに保護された。

2019年2月20日

2017年7月25日

2017年7月5日

2016年11月3日

2016年11月2日

2016年9月29日

2016年9月27日

2016年8月10日

2016年4月21日

2016年4月20日

2016年4月19日

2016年4月12日

2016年4月11日

2016年4月10日