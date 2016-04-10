朝霞市の少女誘拐事件
2014年3月から行方不明になっていた埼玉県朝霞市の中学3年の女子生徒が2016年3月27日、東京都中野区内で約2年ぶりに保護された。
2019年2月20日
2017年7月25日
2017年7月5日
2016年11月3日
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朝霞市の少女監禁事件 被告の「無反省」発言に法廷が絶句
被告が「車や美術品を盗むより断然軽い罪だと思っていた」と語り法廷は絶句
東スポWEB
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朝霞市の少女誘拐 事件の動機は中学時代のイジメが原因か
被告は動機について、中学時代にいじめられたことが原因だとした
読売新聞オンライン
2016年11月2日
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朝霞市の少女誘拐・監禁事件 「断然軽い罪だと思っていた」
男は「車や美術品を盗むより断然軽い罪だと思っていた」と述べた
日テレNEWS NNN
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朝霞市の監禁事件の第2回公判 母が被害少女の現在を明かす
1人で寝ることや外出が出来ず、被害に遭う前と同じ生活が出来ないという
読売新聞オンライン
2016年9月29日
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朝霞の少女監禁事件 洗脳に使用された「朝顔の種」の危険度
アサガオの種を使ったドラッグ入りの食事を与えていたと検察側は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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朝霞市の少女監禁事件 初公判で判明した「洗脳」の異様な実態
被告はCIAの洗脳実験資料や、オウム真理教の洗脳ビデオを研究したという
東スポWEB
2016年9月27日
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朝霞市の監禁事件の初公判 少女が「無期懲役にしてほしい」
少女の供述調書には、被告について「無期懲役にしてほしい」とあったという
日テレNEWS NNN
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朝霞市の少女誘拐事件の初公判 「2年間監視してない」と一部否認
監禁致傷などの罪に問われた被告の初公判が27日、さいたま地裁で開かれた
読売新聞オンライン
2016年8月10日
2016年4月21日
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朝霞の少女誘拐「観察したかった」 監禁の疑いで男を再逮捕
男は容疑を認め「どうなるのか観察したかった」と供述しているという
日テレNEWS NNN
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朝霞市の少女誘拐事件 23歳男を監禁容疑で再逮捕へ
男は、2014年に少女を誘拐した罪で20日に起訴されている
日テレNEWS NNN
2016年4月20日
2016年4月19日
2016年4月12日
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朝霞市の少女監禁事件 容疑者の親友が口開く「彼女がいると話していた」
容疑者は自身について多く語らないが、一度「彼女」の存在を明かしたという
現代ビジネス
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朝霞市の少女誘拐事件 容疑者は自己愛性人格障害か
「容疑者は自己愛性人格障害の可能性が高いと思います」と指摘
デイリー新潮